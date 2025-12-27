सिजेरियन के बाद हो गई ब्लड की कमी तो क्या खाएं नई मां?

नारी डेस्कः सिजेरियन डिलीवरी महिला को नॉर्मल डिलीवरी महिला से ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है, खासकर तब जब डिलीवरी में कोई कॉम्लिकेशन आए हो। बहुत सी महिलाओं का सर्जरी के दौरान ब्लड कम हो जाता है। अगर सिजेरियन डिलीवरी (C-Section) के दौरान या बाद में महिला के शरीर में ब्लड (हीमोग्लोबिन) की कमी हो जाए, तो सही खान-पान बहुत ज़रूरी हो जाता है। इससे शरीर जल्दी रिकवर करता है, टांकों की भरपाई होती है और कमजोरी दूर होती है।

सिजेरियन के बाद ब्लड की कमी में महिला क्या खाएं?

1. आयरन से भरपूर आहारः ब्लड बढ़ाने के लिए आयरन सबसे ज़रूरी तत्व है। हरी पत्तेदार सब्ज़ियां – पालक, मेथी, सरसों, चुकंदर, गाजर, अनार, सेब, काले चने, राजमा, लोबिया, गुड़ और खजूर।

2. भीगी हुई ड्राई फ्रूट्सः 2–3 अंजीर रातभर भिगोकर सुबह खाएं। किशमिश और मुनक्का, बादाम (5–6) ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने और कमजोरी दूर करने में मदद करते हैं।

3. प्रोटीन युक्त आहारः सिजेरियन के बाद घाव भरने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। दालें (मूंग, मसूर), दूध, दही, पनीर, अंडा (अगर डॉक्टर ने मना न किया हो) सोया और टोफू।

4. विटामिन C जरूर लेंः विटामिन C आयरन को शरीर में अच्छे से अवशोषित करने में मदद करता है। संतरा, नींबू, आंवला, अमरूद, टमाटर

5. देसी नुस्खे जो फायदेमंद हैंः चुकंदर + अनार का जूस, गुड़ और मूंगफली, खजूर को दूध में उबालकर पीना, हल्दी वाला गुनगुना दूध (डॉक्टर की सलाह से)

किन चीज़ों से परहेज करें?

चाय और कॉफी (आयरन का अवशोषण कम करती हैं)

ज्यादा तला-भुना और जंक फूड।

बहुत ठंडा खाना।

डॉक्टर द्वारा दी गई आयरन, कैल्शियम और मल्टीविटामिन दवाएं नियमित लें।

पर्याप्त आराम करें।

पानी खूब पिएं।

किसी भी तरह की कमजोरी, चक्कर या ज्यादा ब्लीडिंग हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सही डाइट और देखभाल से सिजेरियन के बाद ब्लड की कमी धीरे-धीरे पूरी हो जाती है और महिला खुद को फिर से स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करने लगती है।

