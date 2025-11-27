नारी डेस्क : शादी का सीजन आते ही दुल्हनें अपने आउटफिट से लेकर फुटवियर तक हर चीज़ में परफेक्शन चाहती हैं। जहां पहले पारंपरिक जूतियां या हील्स ही दुल्हनों की पहली पसंद होती थीं, वहीं अब एक नया ट्रेंड तेजी से पॉपुलर हो रहा है ब्राइडल स्नीकर्स।

ब्राइडल स्नीकर्स सिर्फ कम्फर्ट ही नहीं देते, बल्कि लुक में सुपर ग्लैम टच भी जोड़ते हैं। लंबे समय तक खड़े रहने, डांस करने और फोटोशूट कराने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए आज की ब्राइड्स स्टाइलिश और हल्के स्नीकर्स को चुन रही हैं। खास बात यह है कि ये स्नीकर्स लहंगे, शरारे या गाउन के साथ भी खूबसूरती से मैच करते हैं। जानें लेटेस्ट 6 ब्राइडल स्नीकर्स डिज़ाइन।

एम्बेलिश्ड पर्ल स्नीकर्स (Embellished Pearl Sneakers)

अगर आप अपने ब्राइडल लुक में एलेगेंस और रॉयल टच चाहती हैं, तो पर्ल-सजाए गए स्नीकर्स बेस्ट हैं। इन पर छोटे-बड़े मोती खूबसूरती से लगाए जाते हैं, जिससे ये बेहद ग्लैमरस लगते हैं। ये रेड, पिंक, गोल्डन और आइवरी लहंगे के साथ आसानी से मैच हो जाते हैं।

सीक्विन और ग्लिटर स्नीकर्स (Sequin & Glitter Sneakers)

ब्लिंग लवर्स के लिए ग्लिटर स्नीकर्स परफेक्ट हैं। ये स्टेज पर, फोटोशूट में और लाइट्स के नीचे शानदार शाइन करते हैं। रेस्पेशन या कॉकटेल नाइट के लिए सिल्वर, रोज़ गोल्ड और गोल्ड सीक्विन वाले स्नीकर्स ट्रेंड में हैं।

पर्सनलाइज्ड नेम/इनिशियल स्नीकर्स (Personalised Name/Initial Sneakers)

आजकल दुल्हनें अपने स्नीकर्स को कस्टमाइज करवा रही हैं। इनमें ब्राइड का नाम, वेडिंग डेट या इनिशियल डिज़ाइन किया जाता है। इससे स्नीकर्स न सिर्फ यूनिक दिखते हैं, बल्कि आपके वेडिंग लुक को पर्सनल टच भी मिलता है।

फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी स्नीकर्स (Floral Embroidery Sneakers)

फ्लोरल कढ़ाई वाले स्नीकर्स हल्दी, मेहंदी और डे-टाइम वेडिंग फंक्शन्स में खूब पसंद किए जा रहे हैं। थ्रेडवर्क में बने कलरफुल फ्लोरल पैटर्न आउटफिट को कोऑर्डिनेटेड लुक देता है।

हैवी स्टोनवर्क स्नीकर्स (Heavy Stonework Sneakers)

जो ब्राइड्स थोड़ा रॉयल और लग्जरी फील चाहती हैं, वे स्टोन वर्क वाले स्नीकर्स चुनती हैं। इनमें जरी, कुंदन या हेवी स्टोन की सजावट होती है, जो फोटोशूट और रेस्पेशन लुक को और खूबसूरत बनाती है।

मिनिमलिस्ट आइवरी स्नीकर्स (Minimalist Ivory Sneakers)

सिंपल लेकिन एलीगेंट लुक चाहने वाली ब्राइड्स के लिए आइवरी मिनिमल स्नीकर्स परफेक्ट हैं। इनमें हल्के पर्ल, लेस या सॉफ्ट नेट डिटेलिंग होती है। ये हर आउटफिट के साथ मैच हो जाते हैं और शादी के बाद भी आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

क्यों बढ़ रहा है ब्राइडल स्नीकर्स का ट्रेंड?

आज की ब्राइड्स कम्फर्ट और स्टाइल दोनों चाहती हैं। हील्स में होने वाली पेन, लंबी रस्में और लगातार फोटोशूट्स के बीच, स्नीकर्स सबसे आरामदायक विकल्प बन गए हैं। प्री-वेडिंग शूट से लेकर फेरों तक, दुल्हनें अब हर फंक्शन में इन्हें कैरी कर रही हैं। अगर आप इस वेडिंग सीजन एक ट्रेंडी, कम्फर्टेबल और सुपर ग्लैम ब्राइडल फुटवियर चाहती हैं, तो ये 6 स्नीकर्स डिज़ाइन जरूर ट्राई करें।

