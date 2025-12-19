20 DECSATURDAY2025 10:11:57 PM
ब्राइडल के लिए बेस्ट ट्रेडिशनल क्लच आइडियाज

ब्राइडल लुक में क्लच एक छोटा सा ऐड-ऑन होता है, लेकिन यह पूरे लुक को परफेक्ट को बना देता है। सही क्लच न सिर्फ लुक को रॉयल बनाता है, बल्कि एलिगेंस भी बढ़ाता है। यहां आपके लिए ब्राइडल के लिए बेस्ट ट्रेडिशनल क्लच आइडियाज़ दिए गए हैं, जो लहंगे, साड़ी या अनारकली हर लुक के साथ जंचेंगे।

कढ़ाईदार क्लच

जरदोसी, रेशम, मोती, सीक्वेंस या धागे की कढ़ाई वाले बैग्हे वी लहंगे और बनारसी साड़ियों के साथ रॉयल लुक देते है। लाल, मरून, गोल्ड, ग्रीन कलर सबसे अधिक चलन में हैं।

कुंदन और मोती वर्क क्लच

पूरा क्लच कुंदन स्टोन्स और मोतियों से जड़ा होता है। यह दुल्हन को महारानी जैसा रिच लुक देता है। गोल्ड या ऑफ-व्हाइट बेस सबसे खूबसूरत लगता है।

ब्रोकेड / बनारसी क्लच

बनारसी सिल्क या ब्रोकेड फेब्रिक से बने क्लच बेहद एलिगेंट होते हैं।दुल्हन के हाथ में यह बहुत रॉयल दिखते हैं।  काशी, साउथ इंडियन या नॉर्थ इंडियन हैवी ट्रेडिशनल लुक में परफेक्ट रहते हैं।

मिरर वर्क क्लच

यह हल्की चमक देता है जो दुल्हन की ज्वेलरी से मैच करता है। खासकर गुजरात या राजस्थानी स्टाइल ब्राइड्स के लिए यह बेस्ट रहता है।संगीत या मेहंदी के लिए भी यह अच्छा विकल्प है।

पर्सनलाइज़्ड ब्राइडल क्लच

इन पर Bride, Mrs  या दुल्हन का नाम लिखा  होता है।कभी-कभी दुल्हन के लहंगे की कढ़ाई का पैटर्न भी क्लच पर कस्टमाइज किया जाता है। यह मॉडर्न + ट्रेडिशनल का परफेक्ट कॉम्बो है।

हैंड-पेंटेड क्लच

मधुबनी, वर्ली, कलमकारी या पेशवाई पेंटिंग वाले क्ल आर्टिस्टिक, यूनिक और कल्चर से भरे हुए होते हैं। रिसेप्शन, हल्दी या फोटोशूट के लिए यह एकदम परफेक्ट हैं।

पोटली बैग (Potli Bag)

 रेशम, ब्रोकेड या हैवी एम्ब्रॉइडरी पोटली बैग सबसे क्लासिक और ट्रेडिशनल लगते हैं। गोटा-पट्टी, मोती या ज़री वर्क वाली पोटली दुल्हन पर बहुत सूट करती है। इसे कलाई में हैंग करना आसान होता है।  मेहंदी, हल्दी और शादी के आउटफिट के साथ यह बेस्ट रहते हैं ।


ट्रेडिशनल क्लच चुनते समय ध्यान रखें

- लहंगे/साड़ी की कढ़ाई से मैच हो
- बहुत भारी न हो
-ज्वेलरी के मेटल टोन से तालमेल हो
- हाथ में पकड़ने में आरामदायक हो
 

