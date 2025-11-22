शादियों में रॉयल और क्लासी लुक के लिए ट्राई करें ये ट्रेंडिंग ज्वेलरी

नारी डेस्क : शादियों का सीजन शुरू होते ही महिलाएं अपने लुक को परफेक्ट बनाने की तैयारी में लग जाती हैं। खूबसूरत आउटफिट के साथ सही ज्वेलरी लुक को और भी निखार देती है। अगर आप भी इस वेडिंग सीजन में खास और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो हम आपके लिए बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से इंस्पिरेशन लेकर कुछ बेहतरीन ट्रेंडिंग ज्वेलरी डिज़ाइन्स लेकर आए हैं। इन ज्वेलरी पीसेज़ को पहनकर आपका लुक एकदम रॉयल और क्लासी दिखाई देगा।

ग्रीन पोलकी ज्वेलरी (अदिति राव हैदरी का रॉयल स्टाइल)

अगर आप शादी में ट्रेडिशनल और रॉयल लुक चाहती हैं, तो अदिति राव हैदरी की यह ग्रीन पोलकी ज्वेलरी आपके लिए बिल्कुल सही विकल्प है। इस ज्वेलरी सेट में एक खूबसूरत चोकर, दो लेयर वाला एलिगेंट नेकलेस, मैचिंग स्टड इयरिंग्स और ग्रीन बैंगल्स शामिल हैं, जिन्हें अदिति ने बेहद स्टाइलिश अंदाज़ में कैरी किया है। यह ज्वेलरी किसी भी इंडियन आउटफिट—चाहे लहंगा हो, साड़ी हो या अनारकली—के साथ एक परफेक्ट और शाही टच देती है।

ग्रीन-मैरेून कुंदन नेकलेस (माधुरी दीक्षित का ट्रेडिशनल लुक)

कुंदन ज्वेलरी शादी के सीजन की हमेशा पसंदीदा चॉइस रही है, और माधुरी दीक्षित का यह ग्रीन-मैरेून टच वाला हैवी कुंदन नेकलेस इसका परफेक्ट उदाहरण है। यह खूबसूरत नेकलेस लहंगे, बनारसी साड़ी और सिल्क आउटफिट्स के साथ बेहद रॉयल और ग्रेसफुल लुक देता है। इसके साथ उन्होंने मिनिमल स्टड इयरिंग्स पहने हैं, जो पूरे लुक को बैलेंस करके इसे और भी एलीगेंट बनाते हैं।

AD स्टोन नेकलेस (मॉडर्न और ग्लैम लुक)

AD यानी अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी आजकल बेहद पसंद की जा रही है, और सोनारिका भदौरिया का यह AD स्टोन नेकलेस सेट इसका शानदार उदाहरण है। सिल्वर वर्क वाले आउटफिट्स के साथ मैच होने वाला यह सेट पर्ल टच और शाइनी स्टोन्स की वजह से बेहद ग्लैमरस दिखता है। यह मॉडर्न और शाइनिंग ज्वेलरी खासकर शादी के नाइट फंक्शन्स, रिसेप्शन या संगीत जैसे इवेंट्स में आपके लुक को तुरंत हाईलाइट कर देती है।

मल्टीकलर कुंदन ज्वेलरी (अनन्या पांडे का एलिगेंट टच)

अगर आप ऐसी ज्वेलरी तलाश रही हैं जो हर तरह के आउटफिट के साथ आसानी से मैच हो जाए, तो अनन्या पांडे का यह मल्टीकलर कुंदन नेकलेस आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। इसमें ग्रीन, मैरून और ब्लू पर्ल-स्टोन्स का बेहद खूबसूरत कॉम्बिनेशन दिया गया है, जो इसे एक साथ ट्रेडिशनल और एलिगेंट लुक प्रदान करता है। यह ज्वेलरी लहंगे, साड़ी से लेकर इंडो-वेस्टर्न आउटफिट तक हर स्टाइल के साथ शानदार लगती है और आपके पूरे लुक में एक रिच फिनिश जोड़ देती है।

पर्ल डिजाइन का हैवी नेकलेस (प्रियंका चोपड़ा का वायरल सेट)

प्रियंका चोपड़ा का पर्ल डिजाइन नेकलेस कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इस ज्वेलरी सेट में पर्ल चोकर, 3-लेयर हैवी नेकलेस और मिनिमल स्टड इयरिंग्स शामिल हैं, जो मिलकर इसे एक दमदार और रॉयल लुक देते हैं। गोल्डन, ऑफ-व्हाइट या सॉफ्ट टोन वाले आउटफिट के साथ यह नेकलेस सेट बेहद क्लासी और ग्रैंड अपील क्रिएट करता है, जिससे आपका लुक तुरंत ही सेलिब्रिटी-स्टाइल में बदल जाता है।

ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी (जाह्नवी कपूर का हटकर अंदाज)

अगर आप अपने लुक में थोड़ा फ्यूजन और हटकर टच जोड़ना चाहती हैं, तो जाह्नवी कपूर से इंस्पायर यह ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी एक शानदार विकल्प है। इसमें स्टोन वर्क, मेटल ऑक्सीडाइज्ड फिनिश और मैचिंग इयरिंग्स का खूबसूरत कॉम्बिनेशन दिया गया है, जिसे किसी भी वेस्टर्न, इंडो-वेस्टर्न या ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ आसानी से कैरी किया जा सकता है। बोहो और ट्रेडिशनल स्टाइल का यह अनोखा मेल आपके ओवरऑल लुक को तुरंत ही स्टाइलिश और मॉडर्न बना देता है।

इस वेडिंग सीजन में क्लासी और शाइनी लुक पाना चाहते हैं तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के ये ज्वेलरी इंस्पिरेशन आपके लिए बेहद मददगार साबित होंगे। पोलकी, कुंदन, पर्ल या ऑक्सीडाइज्ड—हर स्टाइल आपके लुक में चार चांद लगा देगा।

