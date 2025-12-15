17 DECWEDNESDAY2025 6:32:27 PM
करीना कपूर का लेडी बॉस लुक: ब्राउन ब्लेज़र और स्कर्ट में दिखाया स्टाइल

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 15 Dec, 2025 11:21 AM
नारी डेस्क:  बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान अपने स्टाइलिश लुक्स और फैशन सेंस के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह ब्राउन कलर के आउटफिट में बेहद खूबसूरत और कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। फैंस ने उनके इस लेडी बॉस अवतार की जमकर तारीफ की और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं।

GOAT इंडिया टूर के इवेंट में करीना का स्टाइलिश अवतार

लियोनल मैसी के GOAT इंडिया टूर के मौके पर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक स्पेशल इवेंट आयोजित किया गया। इस इवेंट में बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए, जिनमें करीना कपूर भी शामिल थीं। करीना ने इस अवसर पर ब्राउन मोनोक्रोम आउटफिट पहना, जिसमें वह बेहद क्लासी और एलिगेंट लग रही थीं।

मोनोक्रोम ब्राउन आउटफिट में करीना की खासियत

करीना ने ब्राउन स्कर्ट के साथ मैचिंग ब्राउन ब्लेज़र पहना, जिस पर बड़े गोल्डन बटन और एलीफेंट डिजाइन बने हुए थे। उन्होंने अपने लुक को मिनिमल रखते हुए ब्लेज़र की स्लीव्स रोल की हुई थी और हाथ में एक स्टेटमेंट वॉच कैरी की। स्लीक बन हेयरस्टाइल और सनग्लासेज ने उनके लुक को और भी ग्रेसफुल और पावरफुल बना दिया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें

करीना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने स्टाइलिश लुक्स से फैंस का ध्यान हमेशा अपनी ओर खींचती हैं। इस बार भी उनके लेटेस्ट पोस्ट के बाद फैंस उनके लुक के कायल हो गए। तस्वीरों में उनके लेडी बॉस स्टाइल की तारीफ सोशल मीडिया पर खूब हो रही है।

बेटों की प्यारी झलकियां भी शेयर कीं

करीना ने अपने बेटों तैमूर और जेह की भी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं। दोनों बच्चे लियोनल मैसी के फैन नजर आए और उन्होंने मैसी की जर्सी वाली टी-शर्ट पहन रखी थी। फैंस ने इन तस्वीरों को भी खूब पसंद किया। वर्कफ्रंट की बात करें तो करीना कपूर जल्द ही फिल्मों ‘तख्त’ और ‘दायरा’ में नजर आने वाली हैं। उनके फैंस इन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।  

