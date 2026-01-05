जय से तलाक का ऐलान कर चुकी माही विज घूम रहीं लंदन, छोटी स्कर्ट में लूटे फैंस के दिल

नारी डेस्क: टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की हसीना माही विज ने हाल ही में अपने पति जय भानुशाली से तलाक का ऐलान किया। 14 साल की शादी के बाद दोनों ने अपने रास्ते अलग करने का फैसला किया और इसे इंस्टाग्राम पर शेयर किया। तलाक की खबर ने मीडिया और फैंस के बीच चर्चा मचा दी, लेकिन इस बीच माही का स्टाइलिश लुक भी लोगों का ध्यान खींच रहा है।

लंदन वेकेशन में माही का ग्लैमरस लुक

तलाक के बाद माही लंदन में वेकेशन एन्जॉय कर रही हैं। 43 साल की माही अकेले ही छुट्टियों का मज़ा ले रही हैं और सोशल मीडिया पर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर कर रही हैं। कभी वह छोटी-सी स्कर्ट में नजर आईं, तो कभी ब्लैक बैकलेस टॉप और शॉर्ट्स में उनके फैशन का जलवा देखने को मिला।

मिनी स्कर्ट और चेकर्ड स्टाइल

माही ने चेकर्ड मिनी स्कर्ट के साथ क्रीम कलर का हाइनेक ओवरसाइज्ड स्वेटर पहना। उनके इस लुक को ग्रे कलर की हुडी और स्किन टोन वाली वूलन टाइट्स के साथ पेयर किया गया। टाइट्स पर ब्लैक बेल जैसी डिजाइन ने लुक में स्टाइलिश टच दिया। माही की यह स्टाइलिंग सादगी और ग्लैमर का बेहतरीन मेल साबित हुई।

एक्सेसरीज और हेयरस्टाइल

माही ने अपने लुक को मिनिमल एक्सेसरीज के साथ स्टाइल किया। उन्होंने गोल्डन हूप्स पहने, ब्लैक हाई-एंकल शूज कैरी किए और हाथ में फर ईयरमफ्स लिए हुए दिखाई दीं। बालों को मिडिल पार्टिंग के साथ हाफ पिनअप किया, जिससे उनका लुक क्लासी और ग्लैमरस लगा।

ब्लैक ब्यूटी लुक

माही ने ब्लैक फ्लोरल डीटेलिंग वाली ड्रेस भी पहनी, जिसे कटआउट डीटेलिंग और टाइट्स के साथ पेयर किया गया। ब्लैक लॉन्ग पफर जैकेट ने उनके लुक को एकदम क्लासी वाइब दी। आंखों पर काले चश्मे और गोल्डन हूप्स के साथ पोनीटेल ने उनके लुक को स्टाइलिश फिनिश दिया।

ब्लैक शॉर्ट्स में सिजलिंग रूप

माही ने ब्लैक रिप्ड डीटेलिंग वाली छोटी-सी शॉर्ट्स के साथ ब्लू बॉडीसूट पहना। बॉडीसूट का बैकलेस डिजाइन उनके लुक में ग्लैमर का तड़का लगाता है। इसे उन्होंने व्हाइट स्पोर्ट्स शूज और सॉफ्ट वेवी हेयर के साथ पूरा किया। बढ़ती उम्र के बावजूद उनका स्टाइल और किलर लुक फैशन गोल्स बन गया।

माही विज तलाक के बाद भी अपने स्टाइल और ग्लैमरस लुक से फैंस को इंप्रेस कर रही हैं। लंदन की छुट्टियों में वह फैशन आइकन के रूप में सामने आई हैं और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं।