कोहरे में दोस्त को रास्ता दिखाने के लिए कार के बोनट में बैठा शख्स, भड़के लोग

  01 Jan, 2026
नारी डेस्क: जैसे-जैसे घना कोहरा उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में छाया हुआ है, जिससे सड़कों और हाईवे पर विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, एक वायरल वीडियो जिसमें एक खतरनाक जुगाड़ वाला "समाधान" दिखाया गया है, उसने सोशल मीडिया यूज़र्स को परेशान कर दिया है। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस क्लिप में, कुछ लोग लगभग ज़ीरो विज़िबिलिटी में कार से यात्रा करते दिख रहे हैं। घने कोहरे में हेडलाइट्स बेकार साबित हो रही थीं, इसलिए उनमें से एक आदमी गाड़ी के बोनट पर बैठा हुआ, अपने हाथों से ड्राइवर को रास्ता बता रहा था।


कार के अंदर एक पैसेंजर बताता है कि कोहरे की वजह से उन्हें मोड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक आदमी को कार के बोनट पर बाहर बिठा दिया है ताकि वह उन्हें इंस्ट्रक्शन दे सके। "यह एक ऑफ-रोड रास्ता है और हमें यहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि कहां मुड़ना है," । एक जगह पर, पैसेंजर मज़ाक में बोनट पर बैठे आदमी को "ADAS लेवल 4" भी कहते हैं, और इस काम की तुलना एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस टेक्नोलॉजी से करते हैं। 


इस वीडियो को 11 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं और इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। कई यूज़र्स ने इस हरकत को बहुत ज़्यादा असुरक्षित बताया और कहा कि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो बोनट पर बैठा व्यक्ति सबसे पहले गंभीर रूप से घायल होगा। कुछ यूज़र्स ने यह भी कमेंट किया कि कड़ाके की ठंड अपने आप में खतरनाक थी। एक यूज़र ने लिखा- "एक्सीडेंट से पहले ठंड से मर जाएगा।" दूसरे यूज़र ने लिखा- "हमेशा कैमरा खोलें... यह कोहरे में सबसे अच्छा काम करता है और आपको स्क्रीन पर ज़्यादा साफ़ इमेज दिखाएगा।"कुछ यूज़र्स ने इस सिचुएशन पर मज़ाक भी किया और उस आदमी को "इंसानी रडार" कहा।
 

