03 JANSATURDAY2026 3:50:21 PM
Nari

संजय दत्त की बीवी मान्यता ने न्यू ईयर पार्टी में लूट ली लाइमलाइट, बेटी और बेटे के साथ किया स्टाइल दिखा

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 03 Jan, 2026 02:22 PM
संजय दत्त की बीवी मान्यता ने न्यू ईयर पार्टी में लूट ली लाइमलाइट, बेटी और बेटे के साथ किया स्टाइल दिखा

नारी डेस्क: 66 साल के बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की 47 साल की पत्नी मान्यता दत्त हमेशा ही स्टाइल और ग्लैमर के लिए चर्चा में रहती हैं। नए साल के मौके पर उन्होंने एक ब्लैक मिनी ड्रेस पहनकर सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उनके साथ उनके दोनों बच्चे शाहरान और इकरा दत्त भी नजर आए, जिन्होंने भी अपने-अपने स्टाइल से पार्टी में चार चांद लगा दिए।

ब्लैक आउटफिट में मां और बच्चों का ट्विनिंग लुक

नए साल की पार्टी में मान्यता ने छोटी-सी ब्लैक ड्रेस पहनी थी। उनके दोनों जुड़वां बच्चों ने भी ब्लैक आउटफिट्स पहनकर मां-बच्चों का ट्विनिंग लुक पेश किया। शाहरान ब्लैक सूट-बूट में किसी हीरो की तरह डैशिंग नजर आए। इकरा ब्लैक मिनी ड्रेस और ब्लैक जैकेट में स्टाइलिश दिखीं। तीनों की एक जैसी ड्रेसिंग और स्टाइल ने उन्हें पार्टी की हाइलाइट बना दिया।

PunjabKesari

मान्यता का स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक

मान्यता ने स्लीवलेस ब्लैक ड्रेस पहनी थी। ड्रेस की पतली स्ट्रैप्स उनके शोल्डर और कॉलर बोन को हाइलाइट कर रही थीं। टॉप हिस्से पर ब्लैक सीक्वेंस डीटेलिंग ने लुक को और ग्लैमरस बनाया। स्कर्ट हिस्से में फेदर डीटेलिंग ने ड्रेस में वॉल्यूम और यूनिक लुक जोड़ा। शॉर्ट लेंथ की वजह से उनके पैर भी अच्छे से फ्लेक्स हो रहे थे।

जूलरी और बैग ने बढ़ाई लग्जरी

मान्यता ने अपने लुक को और भी प्रीमियम और ग्लैमरस बनाने के लिए डायमंड ईयररिंग्स, ब्रेसलेट और बड़ी अंगूठी पहनी। हाथ में गुच्ची ब्रांड का लग्जरी बैग भी देखा गया, जिसने लाइमलाइट खींच ली।

PunjabKesari

फुटवियर और एक्सेसरीज़

मान्यता ने ब्लैक हील्स पहनी, जिनका फ्रंट ओपन-टो डिजाइन था। हील्स पर वाइट पर्ल डीटेलिंग ने ड्रेस को और हाईलाइट किया। इकरा ने भी ब्लैक सैंडल्स पहन रखे थे और नेल्स पर वाइट पेंट लगाया था।

बेटी इकरा का भी स्टाइल धमाका

इकरा ने ब्लैक मिनी ड्रेस के साथ ब्लैक जैकेट पहनी, जिसमें पत्तियों वाले डिजाइन और सिल्वर बीड्स थे। उन्होंने भी अपने लुक को ग्लैमरस बनाया और पार्टी में सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा।

PunjabKesari

फैमिली का हमेशा से रहा स्टाइलिश अंदाज

मान्यता और उनके जुड़वां बच्चों का स्टाइलिश लुक कोई पहली बार नहीं देखा गया। यह परिवार हमेशा ही मिनी आउटफिट्स और ब्लैक कलर में लाइमलाइट छा जाता है।  

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it