संजय दत्त की बीवी मान्यता ने न्यू ईयर पार्टी में लूट ली लाइमलाइट, बेटी और बेटे के साथ किया स्टाइल दिखा

नारी डेस्क: 66 साल के बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की 47 साल की पत्नी मान्यता दत्त हमेशा ही स्टाइल और ग्लैमर के लिए चर्चा में रहती हैं। नए साल के मौके पर उन्होंने एक ब्लैक मिनी ड्रेस पहनकर सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उनके साथ उनके दोनों बच्चे शाहरान और इकरा दत्त भी नजर आए, जिन्होंने भी अपने-अपने स्टाइल से पार्टी में चार चांद लगा दिए।

ब्लैक आउटफिट में मां और बच्चों का ट्विनिंग लुक

नए साल की पार्टी में मान्यता ने छोटी-सी ब्लैक ड्रेस पहनी थी। उनके दोनों जुड़वां बच्चों ने भी ब्लैक आउटफिट्स पहनकर मां-बच्चों का ट्विनिंग लुक पेश किया। शाहरान ब्लैक सूट-बूट में किसी हीरो की तरह डैशिंग नजर आए। इकरा ब्लैक मिनी ड्रेस और ब्लैक जैकेट में स्टाइलिश दिखीं। तीनों की एक जैसी ड्रेसिंग और स्टाइल ने उन्हें पार्टी की हाइलाइट बना दिया।

मान्यता का स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक

मान्यता ने स्लीवलेस ब्लैक ड्रेस पहनी थी। ड्रेस की पतली स्ट्रैप्स उनके शोल्डर और कॉलर बोन को हाइलाइट कर रही थीं। टॉप हिस्से पर ब्लैक सीक्वेंस डीटेलिंग ने लुक को और ग्लैमरस बनाया। स्कर्ट हिस्से में फेदर डीटेलिंग ने ड्रेस में वॉल्यूम और यूनिक लुक जोड़ा। शॉर्ट लेंथ की वजह से उनके पैर भी अच्छे से फ्लेक्स हो रहे थे।

जूलरी और बैग ने बढ़ाई लग्जरी

मान्यता ने अपने लुक को और भी प्रीमियम और ग्लैमरस बनाने के लिए डायमंड ईयररिंग्स, ब्रेसलेट और बड़ी अंगूठी पहनी। हाथ में गुच्ची ब्रांड का लग्जरी बैग भी देखा गया, जिसने लाइमलाइट खींच ली।

फुटवियर और एक्सेसरीज़

मान्यता ने ब्लैक हील्स पहनी, जिनका फ्रंट ओपन-टो डिजाइन था। हील्स पर वाइट पर्ल डीटेलिंग ने ड्रेस को और हाईलाइट किया। इकरा ने भी ब्लैक सैंडल्स पहन रखे थे और नेल्स पर वाइट पेंट लगाया था।

बेटी इकरा का भी स्टाइल धमाका

इकरा ने ब्लैक मिनी ड्रेस के साथ ब्लैक जैकेट पहनी, जिसमें पत्तियों वाले डिजाइन और सिल्वर बीड्स थे। उन्होंने भी अपने लुक को ग्लैमरस बनाया और पार्टी में सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा।

फैमिली का हमेशा से रहा स्टाइलिश अंदाज

मान्यता और उनके जुड़वां बच्चों का स्टाइलिश लुक कोई पहली बार नहीं देखा गया। यह परिवार हमेशा ही मिनी आउटफिट्स और ब्लैक कलर में लाइमलाइट छा जाता है।