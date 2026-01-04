तलाक की खबरों के बीच ऐश्वर्या शर्मा को मिला बड़ा मौका, एकता कपूर के शो में आ सकती हैं नजर

नारी डेस्क: टीवी और रियलिटी शो बिग बॉस से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में थीं। काफी समय से खबरें आ रही थीं कि ऐश्वर्या और उनके पति नील भट्ट अलग-अलग रह रहे हैं और दोनों के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब इन्हीं चर्चाओं के बीच ऐश्वर्या के करियर को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल, ऐश्वर्या शर्मा को मशहूर प्रोड्यूसर एकता कपूर के नए शो का बड़ा ऑफर मिला है। कहा जा रहा है कि वह एकता कपूर की आने वाली वेब सीरीज में लीड रोल निभा सकती हैं।

एकता कपूर की नई वेब सीरीज में दिख सकती हैं ऐश्वर्या

टेलीविजन और डिजिटल दुनिया में बड़ा नाम रखने वाली एकता कपूर अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए एक नई वेब सीरीज की तैयारी कर रही हैं। इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों के मुताबिक, इस सीरीज के लिए ऐश्वर्या शर्मा को मुख्य भूमिका के लिए चुना जा सकता है। फिलहाल मेकर्स और ऐश्वर्या के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत चल रही है।

वरुण विजय हो सकते हैं ऐश्वर्या के अपोजिट

खबरों की मानें तो अगर सब कुछ तय हो जाता है, तो इस वेब सीरीज में ऐश्वर्या शर्मा के अपोजिट टीवी एक्टर वरुण विजय नजर आ सकते हैं। वरुण इससे पहले ‘ससुराल सिमर का’ और ‘अनुपमा’ जैसे पॉपुलर शोज में काम कर चुके हैं और उन्हें दर्शकों का अच्छा प्यार मिला है।

मेकर्स बातचीत के दौर में

इंडस्ट्री सूत्रों के अनुसार, ऐश्वर्या शर्मा उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में शामिल हैं, जिनसे इस शो के लिए बात की जा रही है। मेकर्स उनके काम से काफी प्रभावित हैं और उन्हें लीड रोल में लेने को लेकर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। हालांकि, अभी तक शो के नाम, स्टारकास्ट और रिलीज डेट को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।

दमदार और भावनात्मक होगा किरदार

सूत्रों का यह भी कहना है कि ऐश्वर्या का किरदार इस सीरीज में काफी भावनात्मक, मजबूत और गहराई से भरा होगा। इस रोल को इस तरह लिखा जा रहा है कि टीवी देखने वाले बड़े दर्शकों के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म की ऑडियंस भी इससे जुड़ाव महसूस कर सके। यह सीरीज लंबे स्टोरी फॉर्मेट में बनाई जाएगी, जैसा कि हाल के समय में बालाजी टेलीफिल्म्स की डिजिटल सीरीज में देखा गया है।

पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में

अगर ऐश्वर्या शर्मा की निजी जिंदगी की बात करें, तो उन्होंने साल 2021 में नील भट्ट से शादी की थी। लेकिन शादी के करीब चार साल बाद दोनों के अलग होने की खबरें सामने आई हैं। हालांकि, इस पर दोनों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है।

