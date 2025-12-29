नहाने के बाद भी शरीर के ये 3 अंग रह जाते है गंदे

नारी डेस्क: शरीर की सफाई सेहत के लिए बहुत जरूरी है और इसके लिए लोग रोज नहाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोज नहाने के बावजूद शरीर के कुछ अंग जैसे कान के पीछे, नाभि और पैरों की उंगलियों के बीच गंदगी रह जाती है? अगर इन हिस्सों की सफाई सही तरीके से न की जाए, तो वहां बैक्टीरिया और फंगस पनप सकते हैं। इससे त्वचा पर खुजली, लाल चकत्ते, बदबू और संक्रमण जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

कान के पीछे की सफाई

कई लोग नहाते समय कान के पीछे के हिस्से को नजरअंदाज कर देते हैं। यहां पसीना, तेल और डेड सेल्स जमा हो जाते हैं। नियमित सफाई न करने पर बैक्टीरिया और फंगस पनप सकते हैं। नहाने के दौरान हल्के हाथों से साबुन या बॉडी वॉश लगाकर कान के पीछे को अच्छे से साफ करें, फिर पानी से धोकर हल्के हाथों से सुखाएं। इससे गंदगी, बदबू और संक्रमण का खतरा कम होता है।

नाभि (बेली बटन) की सफाई

नाभि शरीर का ऐसा हिस्सा है जहां गंदगी, पसीना और साबुन के अवशेष आसानी से जमा हो जाते हैं। कई लोग इसे साफ करना भूल जाते हैं, लेकिन अगर नाभि साफ न हो तो फंगल और बैक्टीरियल इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। हफ्ते में 2-3 बार गीले कपड़े या कॉटन की मदद से हल्की सफाई करना जरूरी है।

पैरों की उंगलियों के बीच की सफाई

पैरों की उंगलियों के बीच अक्सर गंदगी और नमी जमा रहती है। अगर लंबे समय तक जूते पहनते हैं और इस हिस्से को ठीक से धोते नहीं हैं, तो यह फंगल इंफेक्शन और बदबू का कारण बन सकता है। नहाने के बाद उंगलियों के बीच साबुन लगाकर अच्छे से धोएं और पूरी तरह सुखाएं।

सही नहाने की आदत से बचें बीमारियों से

सिर्फ रोजाना नहाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नहाने का सही तरीका अपनाना भी जरूरी है। कान के पीछे, नाभि और पैरों की उंगलियों के बीच की नियमित सफाई से आप कई प्रकार के संक्रमण और त्वचा संबंधी समस्याओं से बच सकते हैं। सही तरीके से नहाना आपको साफ-सुथरा और स्वस्थ बनाए रखता है।

नोट: गर्मी और बरसात के मौसम में इन हिस्सों की सफाई पर और भी अधिक ध्यान दें, क्योंकि नमी और पसीना संक्रमण के जोखिम को बढ़ा सकते हैं।

