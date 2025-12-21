राहत फतेह अली खान की बेटी की शादी, गोल्डन लहंगे में दिखीं बेहद खूबसूरत

नारी डेस्क: शादी का सीजन चल रहा है और इस दौरान कई मशहूर हस्तियों के घरों में शहनाइयां बज रही हैं। बॉलीवुड से लेकर राजनीति और म्यूजिक इंडस्ट्री तक, कई शादियों ने लोगों का ध्यान खींचा है। खासकर दुल्हनों के वेडिंग लुक्स सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इसी बीच एक पाकिस्तानी दुल्हन की तस्वीरें भारत तक में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं मशहूर पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान की बेटी माहीन खान की, जिनका ब्राइडल लुक सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। गोल्डन रंग के खूबसूरत लहंगे में माहीन बेहद रॉयल और एलिगेंट नजर आईं।

गोल्डन लहंगे में दिखा रॉयल अंदाज

माहीन खान अपने प्री-वेडिंग फंक्शन के लिए गोल्डन सेक्विन लहंगे में तैयार हुईं। उनका यह लहंगा सितारों से सजा हुआ था, जिसमें जालीदार कटआउट डिजाइन दिया गया था। पूरे लहंगे पर फ्लोरल पैटर्न बना था, जो इसे आम लहंगों से अलग और खास बना रहा था। हेवी कैन के साथ यह लहंगा बॉल गाउन जैसा लुक दे रहा था, जिससे माहीन का अंदाज और भी शाही लग रहा था।

दूल्हे का सिंपल लेकिन स्टाइलिश लुक

जहां दुल्हन का लुक बेहद रॉयल था, वहीं दूल्हे राजा ने सिंपल लेकिन क्लासी अंदाज अपनाया। उन्होंने बेज रंग का कुर्ता-पजामा पहना था, जिसके साथ प्रिंटेड बंदगला जैकेट कैरी की। जैकेट पर ब्राउन और येलो शेड्स में प्रिंटेड डिजाइन दिया गया था। मैचिंग जूती के साथ दूल्हे का लुक पूरा हुआ।

ब्लाउज और डिजाइन ने बढ़ाई खूबसूरती

माहीन के लहंगे के साथ ब्लाउज को भी उसी पैटर्न में डिजाइन किया गया था। ब्लाउज में स्क्वायर नेकलाइन और हाफ स्लीव्स थीं। इसके बॉर्डर को कर्व कट देकर सजाया गया था। खास बात यह रही कि ब्लाउज के नीचे गोल्डन मोतियों की लटकन लगी हुई थीं, जो लुक को और ज्यादा एलिगेंट बना रही थीं। ब्लाउज का बैक डिजाइन भी काफी आकर्षक था, जिसमें डोरी के साथ छोटी-बड़ी मोतियों की लटकन दी गई थी।

दो दुपट्टों से पूरा किया ब्राइडल लुक

माहीन ने अपने ब्राइडल लुक को दो दुपट्टों के साथ स्टाइल किया। एक दुपट्टा साइड में लिया गया था, जिसमें सिर्फ बॉर्डर पर काम था दूसरा दुपट्टा वेल की तरह सिर पर रखा गया था, जिसके बॉर्डर पर फ्लोरल पैटर्न और जालीदार डिजाइन था दोनों दुपट्टों पर लगे गोल्डन सितारे उनके लुक में चमक और ड्रीमी वाइब जोड़ रहे थे।

जूलरी रही बेहद क्लासी

माहीन की जूलरी भी उनके लहंगे से मैच करती हुई गोल्डन और पर्ल टच में थी। उन्होंने चोकर सेट, झुमके, मांग टीका, हाथ फूल और रिंग्स पहनी थीं। हाथों में गोल्डन कंगन पहनकर उन्होंने अपने ब्राइडल लुक को पूरी तरह कंप्लीट किया।

हेयर और मेकअप रहा परफेक्ट

माहीन ने बालों को कर्ल करके बन में बांधा और उसमें सफेद गुलाब और बेबी ब्रीथ फ्लावर्स लगाए। मेकअप की बात करें तो न्यूड ग्लॉसी लिप्स और सॉफ्ट शाइनी मेकअप के साथ उन्होंने अपने लुक को फाइनल टच दिया।

कुल मिलाकर, गोल्डन लहंगे में माहीन खान का यह प्री-ब्राइडल लुक सोशल मीडिया पर खूब तारीफें बटोर रहा है और भारत में भी लोग उनके स्टाइल की जमकर सराहना कर रहे हैं।