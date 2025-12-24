25 DECTHURSDAY2025 12:00:17 PM
New Year 2026 की पार्टी में साड़ी के साथ पहनें 6 स्टाइलिश ब्लाउज, मिलेगा परफेक्ट ग्लैमरस लुक

  • Edited By Monika,
  • Updated: 24 Dec, 2025 04:43 PM
नारी डेस्क : न्यू ईयर पार्टी का मतलब होता है ग्लैमर, स्टाइल और थोड़ा सा एक्स्ट्रा शाइन। अगर आप इस बार पार्टी में साड़ी पहनने का प्लान कर रही हैं, तो सिर्फ साड़ी ही नहीं बल्कि ब्लाउज डिजाइन आपके पूरे लुक को खास बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। सही ब्लाउज आपकी साड़ी को सिंपल से सुपर ग्लैम बना सकता है। यहां हम आपको बता रहे हैं न्यू ईयर पार्टी के लिए 6 ट्रेंडी और स्टाइलिश ब्लाउज डिजाइन, जिन्हें ट्राई कर आप इस खास मौके पर सबसे अलग और फैशनेबल नजर आएंगी।

सीक्विन ब्लाउज डिजाइन (Sequin Blouse Design)

अगर आप न्यू ईयर पार्टी में शाइन करना चाहती हैं, तो सीक्विन ब्लाउज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यह ब्लाउज प्लेन या हल्के रंग की साड़ी के साथ बेहद खूबसूरत लगता है। गोल्ड, सिल्वर या ब्लैक सीक्विन ब्लाउज न्यू ईयर पार्टी के लिए परफेक्ट रहते हैं। इस लुक के साथ मिनिमल ज्वेलरी रखें, ताकि आउटफिट ओवरडन न लगे।

PunjabKesari

वी नेक ब्लाउज डिजाइन (V Neck Blouse Design)

वी नेक ब्लाउज हमेशा एलिगेंट और क्लासी लुक देता है। यह नेकलाइन आपकी गर्दन और कॉलर बोन को खूबसूरती से हाइलाइट करती है। आप इसे शिफॉन, साटन या सिल्क साड़ी के साथ पहन सकती हैं। इस ब्लाउज के साथ स्टेटमेंट ईयररिंग्स आपके लुक में चार चांद लगा देंगे।

बैकलेस ब्लाउज डिजाइन (Backless Blouse Design)

न्यू ईयर पार्टी के लिए बैकलेस ब्लाउज सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला डिजाइन है। डीप कट या स्ट्रिंग डिटेल वाला बैकलेस ब्लाउज आपको बोल्ड और स्टाइलिश लुक देता है। यह डिजाइन खासतौर पर डिजाइनर या प्लेन साड़ियों के साथ शानदार लगता है। इस लुक में बालों को बन या सॉफ्ट कर्ल्स में स्टाइल करें।

PunjabKesari

कॉलर ब्लाउज डिजाइन (Collar Blouse Design)

अगर आप कुछ हटकर और मॉडर्न लुक चाहती हैं, तो कॉलर ब्लाउज डिजाइन एक बेहतरीन विकल्प है। यह डिजाइन आपको स्मार्ट और पावरफुल अपील देता है। कॉलर ब्लाउज को आप प्रिंटेड या प्लेन साड़ी के साथ आसानी से पेयर कर सकती हैं। न्यू ईयर पार्टी में यह लुक काफी यूनिक और ट्रेंडी नजर आता है।

एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज डिजाइन (Embroidery Blouse Design)

एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। हैवी कढ़ाई वाला ब्लाउज साड़ी को रॉयल टच देता है। न्यू ईयर पार्टी के लिए मिरर वर्क, जरी या थ्रेड एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज चुन सकती हैं। इसे सिंपल साड़ी के साथ पहनने पर पूरा फोकस आपके ब्लाउज पर रहेगा।

स्लीवलेस ब्लाउज डिजाइन (Sleeveless Blouse Design)

स्लीवलेस ब्लाउज न्यू ईयर पार्टी के लिए क्लासिक और टाइमलेस ऑप्शन है। यह डिजाइन लगभग हर बॉडी टाइप पर सूट करता है। सीक्विन, साटन या जॉर्जेट साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज पहनकर आप आसानी से पार्टी रेडी और स्टाइलिश लुक पा सकती हैं।

PunjabKesari

न्यू ईयर पार्टी में साड़ी के साथ अगर आप सही ब्लाउज डिजाइन चुन लें, तो आपका लुक अपने आप ग्लैमरस और आकर्षक बन जाता है। ऊपर बताए गए ये 6 स्टाइलिश ब्लाउज डिजाइन आपको इस न्यू ईयर पार्टी में सबसे अलग और फैशनेबल बनाने में मदद करेंगे। इस बार न्यू ईयर पार्टी में साड़ी पहनें, लेकिन ब्लाउज ऐसा चुनें कि सबकी नजरें आप पर ही टिक जाएं।

