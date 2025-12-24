ना क्रीम, ना ट्रीटमेंट, 58 साल की Actress ने बताया जवां रहने का राज

नारी डेस्क : बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित भले ही आज 58 साल की हो चुकी हों, लेकिन उनकी खूबसूरती और चेहरे का नैचुरल ग्लो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। उनकी मुस्कान, दमकती त्वचा और पॉजिटिव एनर्जी देखकर कोई भी उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता। अक्सर लोग सोचते हैं कि इस तरह की खूबसूरती के पीछे महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स होंगे, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। खुद माधुरी दीक्षित ने खुलासा किया है कि उनकी खूबसूरती का सबसे बड़ा राज ऐसा है, जिस पर वह एक भी रुपया खर्च नहीं करतीं। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है उनकी टाइमलेस ब्यूटी का सीक्रेट।

असली चमक बाहर नहीं, भीतर से आती है

हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान माधुरी दीक्षित ने अपने सौंदर्य को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि चाहे कोई कितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर ले, असली चमक भीतर से ही आती है। माधुरी का मानना है कि खूबसूरती सिर्फ त्वचा तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे विचारों, भावनाओं और मानसिक स्थिति से जुड़ी होती है। उन्होंने कहा कि सकारात्मकता, शांति और जीवन को शांतिपूर्ण नजरिए से देखने की आदत एक ऐसी प्राकृतिक आभा देती है, जिसे कोई क्रीम या ट्रीटमेंट नहीं दे सकता।

मन खुश हो तो इंसान खुद-ब-खुद खूबसूरत लगता है

माधुरी दीक्षित का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर प्रेम, करुणा और खुशी हो, तो वह अपने आप खूबसूरत दिखने लगता है। उनके मुताबिक, जब इंसान अंदर से संतुलित और खुश होता है, तो उसका असर सीधे चेहरे और व्यक्तित्व पर दिखता है। यही वजह है कि माधुरी आज भी कैमरे के सामने उतनी ही ग्रेसफुल और फ्रेश नजर आती हैं।

हर हाल में सकारात्मक रहना है जरूरी

एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि वे किसी भी परिस्थिति में खुद को पॉजिटिव बनाए रखने की कोशिश करती हैं। उन्होंने कहा कि वे किसी के प्रति नकारात्मक सोच नहीं रखतीं और साफ दिल से लोगों से जुड़ने में विश्वास करती हैं। माधुरी को लोगों से मिलना, उनके अनुभवों को सुनना और उनके जीवन को समझना बेहद पसंद है। उन्होंने यह भी साफ किया कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इससे मैं खुद को प्रभावित नहीं होने देती। मैं जैसी हूं, वैसी ही खुश हूं।

ध्यान और मंत्र जाप से मिलता है मानसिक संतुलन

सकारात्मक सोच के साथ-साथ माधुरी दीक्षित ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास को भी अपनी जीवनशैली का अहम हिस्सा मानती हैं। उन्होंने बताया कि वे अक्सर ‘ॐ’ का जाप और गायत्री मंत्र का अभ्यास करती हैं, कभी रोज़ाना तो कभी हफ्ते में कुछ दिन। उनके मुताबिक, ध्यान उन्हें मानसिक रूप से शांत, संतुलित और केंद्रित रखता है, जिसका असर उनकी त्वचा और व्यक्तित्व पर भी साफ नजर आता है।

महंगे प्रोडक्ट्स नहीं, संतुलित जीवनशैली है असली फॉर्मूला

माधुरी दीक्षित का मानना है कि खूबसूरती के लिए कोई इंस्टेंट फॉर्मूला या महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स जरूरी नहीं होते। वे एक समग्र जीवनशैली को अपनाने में विश्वास करती हैं, जिसमें मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन, दयालुता और सकारात्मक सोच शामिल हो। उनका साफ कहना है, अगर आप भीतर से हेल्दी और खुश हैं, तो वह आपके चेहरे पर खुद-ब-खुद नजर आएगा।

58 की उम्र में भी माधुरी दीक्षित की खूबसूरती इस बात का सबूत है कि असली सुंदरता मन और सोच से शुरू होती है। बिना एक भी रुपया खर्च किए, सिर्फ सकारात्मकता, ध्यान और संतुलित जीवनशैली अपनाकर भी आप लंबे समय तक युवा और दमकते रह सकते हैं।