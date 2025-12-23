सूखी हुई तुलसी को हरा-भरा कैसे करें? सर्दियों में पानी डालने से पहले मिट्टी में डालें ये सफेद चीज

नारी डेस्क : सर्दियों का मौसम तुलसी के पौधे के लिए थोड़ा मुश्किल माना जाता है। इस दौरान अगर सही देखभाल न की जाए, तो तुलसी के पत्ते सूखने लगते हैं, ग्रोथ रुक जाती है और पौधा धीरे-धीरे खराब हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी का सूख जाना अशुभ माना जाता है, इसलिए इसकी सही देखभाल करना बहुत जरूरी होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ पानी डालने से तुलसी हरी-भरी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्दियों में तुलसी को खास पोषण और सही तरीके की देखभाल की जरूरत होती है। अगर आपकी तुलसी भी सूखने लगी है, तो पानी डालने से पहले मिट्टी में एक खास सफेद चीज डालने से पौधा फिर से हरा-भरा हो सकता है।

तुलसी के पौधे को हरा-भरा करने के लिए क्या करें?

अगर आप चाहते हैं कि तुलसी का पौधा लंबे समय तक हरा-भरा और स्वस्थ रहे, तो उसमें लगने वाली मंजरी (फूलों की डंडी) को समय-समय पर तोड़ते रहें। दरअसल, मंजरी पर बीज बनने लगते हैं, जिससे पौधे की उम्र कम हो जाती है। मंजरी हटाने से पौधे की ऊर्जा पत्तियों और नई शाखाओं की ग्रोथ में लगती है, जिससे तुलसी घनी और मजबूत बनती है।

तुलसी को सूखने से बचाने के लिए मिट्टी में डालें ये सफेद चीज

तुलसी के पौधे को पोषण देने के लिए आप मिट्टी में एप्सम सॉल्ट (Epsom Salt) या चूना डाल सकते हैं। ये दोनों चीजें मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने और जड़ों को मजबूत करने में मदद करती हैं। ध्यान रखें कि चूने का इस्तेमाल हमेशा गोबर की खाद या जैविक खाद के साथ ही करें, ताकि सर्दियों में पौधे को कोई नुकसान न हो और ग्रोथ सही बनी रहे।

चूना पाउडर का सही इस्तेमाल कैसे करें?

बुवाई से पहले मिट्टी में मिलाएं: तुलसी लगाने या गमले की मिट्टी तैयार करते समय चूना पाउडर डालना अच्छा माना जाता है। चूने को मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर ऊपर की लगभग 6 इंच परत तक डालें।

छिड़काव के रूप में करें इस्तेमाल: चूने को पानी में घोलकर उसका हल्का घोल तैयार करें और पत्तियों पर स्प्रे करें। इससे पौधा कीटों और फंगस से सुरक्षित रहता है।

तुलसी के पौधे की देखभाल के जरूरी टिप्स

तुलसी की पत्तियों को नियमित रूप से तोड़ते रहें, इससे पौधा झाड़ीदार और घना बनता है।

मिट्टी को हल्का नम बनाए रखें और मौसम के अनुसार हर 1–2 दिन में पानी दें।

तुलसी के पौधे को रोज़ कम से कम 6 घंटे धूप में रखें।

धूप के बाद पौधे को खुली और हवादार जगह पर रखें।

तुलसी को कभी भी बंद कमरे या बहुत छोटी जगह में न रखें, उसे खुली जगह पसंद होती है।

सर्दियों में तुलसी की सही देखभाल बेहद जरूरी होती है। सिर्फ पानी डालना काफी नहीं है, बल्कि मिट्टी को सही पोषण देना भी जरूरी है। अगर आप पानी डालने से पहले मिट्टी में एप्सम सॉल्ट या चूना सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो सूखी हुई तुलसी भी दोबारा हरी-भरी हो सकती है।

