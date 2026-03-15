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गर्मियों में शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखने के लिए खाएं ये सुपरफूड्स

  • Edited By Monika,
  • Updated: 15 Mar, 2026 11:49 AM
गर्मियों में शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखने के लिए खाएं ये सुपरफूड्स

नारी डेल्क : गर्मियों का मौसम आते ही शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। तेज धूप, पसीना और गर्म हवाओं के कारण शरीर से लगातार पानी और जरूरी मिनरल्स निकलते रहते हैं। ऐसे में सिर्फ पानी पीना ही काफी नहीं होता, बल्कि डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करना भी जरूरी है जो शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ जरूरी पोषक तत्व भी दें। अगर आपको भी गर्मियों में जल्दी थकान, चक्कर या शरीर में कमजोरी महसूस होती है, तो अपनी डाइट में ये हाइड्रेटिंग सुपरफूड्स जरूर शामिल करें।

बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए खाएं ये सुपरफूड्स

खस वाला पानी

गर्मियों में खस का पानी शरीर को ठंडक देने में मदद करता है। इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। इसके लिए एक लीटर पानी में खस की जड़ें डालकर कुछ घंटों के लिए छोड़ दें। बाद में इस पानी को दिनभर थोड़ा-थोड़ा पीते रहें। यह शरीर को ठंडा रखने के साथ ताजगी भी देता है।

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खीरा

खीरा गर्मियों में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला हाइड्रेटिंग फूड है। इसमें लगभग 95 प्रतिशत पानी होता है, जो शरीर को ठंडक देता है और डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद करता है। सलाद या स्नैक के रूप में इसका सेवन करना बेहद फायदेमंद होता है।

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तरबूज

तरबूज गर्मियों का सबसे लोकप्रिय और स्वादिष्ट फल है। इसमें करीब 90 प्रतिशत से ज्यादा पानी होता है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन A और C भी पाए जाते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं।

नारियल पानी

नारियल पानी एक नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक की तरह काम करता है। इसमें पोटैशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे जरूरी मिनरल्स होते हैं, जो शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं। रोजाना एक गिलास नारियल पानी पीना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है।

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दही

दही भी गर्मियों में शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ हाइड्रेट रखने में मदद करता है। इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। दही खाने से पेट ठंडा रहता है और एसिडिटी जैसी समस्याओं से भी राहत मिल सकती है।

गर्मियों में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ पानी पीना ही काफी नहीं है। अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करना जरूरी है जो पानी के साथ जरूरी पोषक तत्व और इलेक्ट्रोलाइट्स भी दें। खीरा, तरबूज, नारियल पानी और दही जैसे फूड्स गर्मियों में शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखने में मदद कर सकते हैं।

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किन लोगों को इन चीजों का सेवन करने से पहले ध्यान देना चाहिए

गर्मियों में हाइड्रेटिंग फूड्स फायदेमंद होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इन्हें खाने से पहले थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए।

डायबिटीज के मरीज: तरबूज और नारियल पानी में प्राकृतिक शुगर होती है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को इनका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर होता है।

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किडनी के मरीज: नारियल पानी में पोटैशियम अधिक होता है। जिन लोगों को किडनी से जुड़ी समस्या है, उन्हें ज्यादा मात्रा में नारियल पानी पीने से बचना चाहिए।

लो ब्लड प्रेशर वाले लोग: नारियल पानी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। ऐसे में जिन लोगों का ब्लड प्रेशर पहले से ही कम रहता है, उन्हें इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए।

सर्दी-जुकाम या कमजोर पाचन वाले लोग: दही और खीरा ठंडी तासीर के होते हैं। इसलिए जिन लोगों को बार-बार सर्दी-जुकाम होता है या जिनका पाचन कमजोर है, उन्हें इनका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए।

एलर्जी की समस्या वाले लोग: अगर किसी व्यक्ति को किसी खास फल या फूड से एलर्जी है, तो उसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए।

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