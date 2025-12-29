आमिर खान की Ex-wife की हुई सर्जरी, अस्पताल से शेयर की तस्वीरें

नारी डेस्क : बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की एक्स-वाइफ और फिल्ममेकर किरण राव हाल ही में अस्पताल में भर्ती थीं। किरण राव की अपेंडिक्स सर्जरी (Appendix Surgery) हुई है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी। किरण की पोस्ट सामने आते ही फैंस उनकी सेहत को लेकर चिंतित हो गए थे, लेकिन अब राहत की खबर है कि वह पूरी तरह ठीक होकर घर लौट आई हैं।

अस्पताल से किरण राव ने शेयर किया पोस्ट

किरण राव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अस्पताल से कुछ तस्वीरें साझा कीं। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने एक लंबा और भावुक कैप्शन भी लिखा। किरण ने लिखा कि वह 2026 में जमकर पार्टी करने के लिए पूरी तरह तैयार थीं, तभी उनके अपेंडिक्स ने उन्हें याद दिलाया कि अब थोड़ा धीमा चलने, गहरी सांस लेने और जिंदगी के लिए शुक्रगुजार होने का वक्त है।

डॉक्टरों और परिवार का जताया आभार

किरण राव ने अपनी पोस्ट में आधुनिक चिकित्सा, डॉक्टर कायोमर्ज कपाडिया और पूरी सर्जिकल टीम का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि उन्हें अब भी हैरानी है कि कैसे 12 मिमी का अपेंडिक्स 10.5 मिमी के कैथेटर से बाहर निकाला गया। इसके साथ ही किरण ने इरा खान, परिवार के सदस्यों और दोस्तों के प्यार और सपोर्ट के लिए भी आभार जताया।

अस्पताल में एलर्जी का भी करना पड़ा सामना

किरण ने यह भी बताया कि अस्पताल में उन्हें एलर्जी की प्रतिक्रिया हुई, जिससे उनके होंठ सूज गए थे। उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा कि दोस्त और परिवार उनके सूजे हुए होंठ देखकर हंसने आते थे, लेकिन अब दुख की बात यह है कि उनके होंठ फिर से सामान्य हो गए हैं। किरण राव ने पोस्ट के अंत में फैंस को खुशखबरी देते हुए बताया कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वह अब घर लौट आई हैं। उन्होंने लिखा कि वह नए साल में धीरे-धीरे कदम रखने के लिए तैयार हैं और उम्मीद करती हैं कि 2026 सभी के लिए खुशियों, प्यार और बेहतर सेहत से भरा होगा।

फैंस ने ली राहत की सांस

किरण राव की पोस्ट सामने आने के बाद फैंस और सेलेब्स लगातार उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे थे। अब उनके पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर से सभी ने राहत की सांस ली है।