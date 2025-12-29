30 DECTUESDAY2025 10:12:18 AM
Nari

मांगने पर न दें ये चीजें, वरना घर में हो सकता है नुक्सान और बिगड़ सकते हैं ग्रह

  • Edited By Monika,
  • Updated: 29 Dec, 2025 01:10 PM
मांगने पर न दें ये चीजें, वरना घर में हो सकता है नुक्सान और बिगड़ सकते हैं ग्रह

नारी डेस्क : ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ चीजों का लेन-देन करने से धन हानि, ग्रह दोष और दुर्भाग्य बढ़ सकता है। हल्दी, नमक, झाड़ू से लेकर मोबाइल तक, जानिए किन वस्तुओं को मांगने पर भी नहीं देना चाहिए, ताकि घर की समृद्धि और सुख-शांति बनी रहे। भारतीय संस्कृति और ज्योतिष में कुछ वस्तुएं केवल उपयोग की चीजें नहीं, बल्कि धन, सौभाग्य और ग्रहों की ऊर्जा से जुड़ी मानी जाती हैं। मान्यता है कि इन चीजों का लेन-देन घर की लक्ष्मी को नाखुश कर सकता है और व्यक्ति को आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

हल्दी

हल्दी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि किसी को मांगने पर हल्दी देने से घर की समृद्धि कम हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि घर में हल्दी कभी खत्म न हो और हमेशा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे।

PunjabKesari

झाड़ू

झाड़ू को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है और इसे घर की समृद्धि से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि किसी को मांगने पर झाड़ू देने से घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। इसलिए इसे घर के उपयोग के लिए ही रखें और बिना सोच-समझे दूसरों को न दें, ताकि घर में खुशहाली और लक्ष्मी बनी रहे।

दही

दही का लेन-देन हमेशा सोच-समझकर करना चाहिए। यदि मजबूरी में देना ही पड़े, तो इसे केवल एक बार ही दें और सही समय देखकर दें। ऐसा करने से न केवल घर की समृद्धि बनी रहती है, बल्कि दही से जुड़ी सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती है।

यें भी पढ़ें : बालों का झड़ना रोकने के लिए कौन-से बीज हैं सबसे ज्यादा असरदार?

नमक

नमक का आदान-प्रदान हमेशा कम करना शुभ माना गया है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, नमक का कर्ज जन्म-जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ता और इससे आर्थिक या पारिवारिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए नमक को बिना जरूरत मांगने या देने से बचना चाहिए, ताकि घर की समृद्धि और सौभाग्य बनी रहे।

PunjabKesari

सरसों का तेल

सरसों का तेल शनि ग्रह से जुड़ा माना जाता है और इसे घर में धन और ग्रहों की स्थिरता बनाए रखने के लिए रखा जाता है। किसी को मांगने पर सरसों का तेल देने से शनि ग्रह का अशुभ प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे आर्थिक परेशानियां और जीवन में बाधाएं आने का डर रहता है। इसलिए इसे केवल आवश्यक उपयोग के लिए ही रखें और बिना जरूरत दूसरों को न दें।

दूध

दूध को बिना किसी विशेष कारण के देना घर में आर्थिक तनाव और धन संबंधी अस्थिरता ला सकता है। इसलिए इसे केवल विशेष परिस्थितियों में ही दें, जैसे धार्मिक अनुष्ठान या जरूरत पड़ने पर, ताकि घर में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे।

यें भी पढ़ें : लहसुन खाने के ही नहीं, जेब में रखने से भी देता है चौंकाने वाले फायदे

चांदी

चांदी को न तो गिफ्ट के रूप में देना चाहिए और न ही बेचना चाहिए। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, चांदी देने से घर की खुशियां और समृद्धि कम हो सकती हैं। इसलिए इसे सुरक्षित रखें और बिना जरूरत दूसरों को न दें, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख-शांति बनी रहे।

मोबाइल

मोबाइल को किसी को मांगने पर देने से बचना चाहिए। ऐसा करने से न केवल आपका निजी डेटा जोखिम में पड़ सकता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी बढ़ सकता है। इसलिए मोबाइल केवल अपने उपयोग के लिए ही रखें और दूसरों को देने से पहले सावधानी बरतें।

PunjabKesari

कपड़ों का आदान-प्रदान

पहने हुए कपड़ों का आदान-प्रदान करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से त्वचा रोग लगने का खतरा बढ़ सकता है और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रह दोष का असर भी पड़ सकता है। इसलिए अपने कपड़ों को केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए ही रखें और दूसरों को बिना आवश्यकता साझा न करें।

जूठा भोजन

अपना बचा हुआ भोजन घर के किसी सदस्य को देना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है और समृद्धि तथा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

यें भी पढ़ें : सर्दियों में ड्राई स्किन के लिए मूंगफली के छिलके का जादुई लेप

एक ही थाली में भोजन

मेहमानों के साथ भोजन करते समय अलग बर्तन का उपयोग करना बेहतर माना गया है। ऐसा करने से ग्रह दोष का प्रभाव कम होता है और घर में सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

शनि की लोहे की अंगूठी

शनि ग्रह से संबंधित लोहे की अंगूठी किसी को देने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में आर्थिक नुकसान या धन संबंधी अस्थिरता आ सकती है। इसलिए इसे केवल अपने उपयोग के लिए रखें और बिना आवश्यकता दूसरों को न दें।

PunjabKesari

धनतेरस का दीपक

धनतेरस पर जलाए गए दीपक में रखी कौड़ी या सिक्कों को संभालकर रखना चाहिए। इनके खोने या गलत उपयोग से घर में धन हानि होने की संभावना मानी जाती है, इसलिए इन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें और सावधानी से उपयोग करें।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it