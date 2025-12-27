सर्दी में हुई है Cesarean Delivery तो ये बातें याद रखें नहीं तो Infection का डर

नारी डेस्कः बहुत सी महिलाओं की डिलीवरी सी-सैक्शन के जरिए होती है। वैसे तो इसके बाद खास केयर की जरूरत रहती है लेकिन अगर डिलीवरी सर्दी में हुई है तो गर्भवती महिला को ज्यादा देखभाल की जरूरत रहती है। अगर सर्दियों के मौसम में सिजेरियन (C-Section) डिलीवरी हुई है तो मां को अपनी सेहत को लेकर थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। ठंड में इन्फेक्शन, दर्द और जख्म भरने में देरी का खतरा बढ़ सकता है। चलिए इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं।
सर्दी में सिजेरियन डिलीवरी के बाद किन बातों का रखें खास ध्यान
1. शरीर को ठंड से बचाएं
डिलीवरी के बाद शरीर कमजोर रहता है। ठंडी हवा, ठंडा फर्श या ठंडे पानी से बचें।
हमेशा पेट और कमर ढककर रखें।
ऊनी कपड़े पहनें लेकिन बहुत टाइट नहीं।
2. ऑपरेशन के टांकों की सही देखभाल
सर्दियों में पसीना कम आता है लेकिन नमी और ठंड से इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है।
टांकों को हमेशा साफ और सूखा रखें।
बिना डॉक्टर की सलाह के कोई क्रीम या तेल न लगाएं।
लालिमा, सूजन, पस या तेज दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें।
3. गुनगुने पानी से ही स्नान करें
ठंडे पानी से नहाने से दर्द बढ़ सकता है और शरीर अकड़ सकता है।
गुनगुना पानी इस्तेमाल करें।
नहाने के बाद शरीर अच्छे से पोंछें।
लंबे समय तक बाथरूम में न रहें।
4. सही और गर्म आहार लें
सिजेरियन के बाद शरीर को जल्दी रिकवरी के लिए पोषण की जरूरत होती है।
गर्म, ताजा और हल्का खाना खाएं।
सूप, दलिया, खिचड़ी, दूध, घी, ड्राई फ्रूट्स फायदेमंद।
बहुत ठंडा, बासी और जंक फूड न खाएं।
5. हल्की-फुल्की मूवमेंट जरूरी
पूरी तरह लेटे रहना सही नहीं है।
डॉक्टर की सलाह से हल्की चाल-ढाल शुरू करें।
अचानक झुकने या वजन उठाने से बचें।
इससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और दर्द कम होता है।
6. कब्ज से बचाव करें
सर्दी में पानी कम पीने से कब्ज की समस्या बढ़ जाती है, जो टांकों पर दबाव डाल सकती है।
गुनगुना पानी पिएं।
फाइबर युक्त आहार लें।
जरूरत हो तो डॉक्टर से सलाह लें।
7. मां और बच्चे दोनों की इम्युनिटी बढ़ाएं
ठंड के मौसम में संक्रमण जल्दी फैलता है।
साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखें
बच्चे को ठंडी हवा से बचाएं
खुद भी पर्याप्त आराम और नींद लें
8. दर्द या बुखार को नजरअंदाज न करें
अगर तेज दर्द, लगातार बुखार, बदबूदार डिस्चार्ज, बहुत ज्यादा कमजोरी, महसूस हो तो इसे सामान्य समझकर न टालें।
याद रखें ये बातें
सर्दी में सिजेरियन डिलीवरी के बाद गर्मी, साफ-सफाई, सही खान-पान और पर्याप्त आराम सबसे जरूरी हैं। थोड़ी सी लापरवाही से इन्फेक्शन और दर्द बढ़ सकता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार चलें और खुद का खास ख्याल रखें। कमर में लगातार दर्द है तो पोश्चर सही रखें और अपनी डॉक्टर को जरूर बताएं।