02 DECTUESDAY2025 8:42:15 PM
Nari

ठंड के मौसम में शुरू होने वाला 'सबक्लेड के' फ्लू! क्यों माना जा रहा है खतरनाक

  • Edited By Monika,
  • Updated: 22 Nov, 2025 11:36 AM
ठंड के मौसम में शुरू होने वाला 'सबक्लेड के' फ्लू! क्यों माना जा रहा है खतरनाक

नारी डेस्क : ठंड का मौसम शुरू होते ही दुनिया एक नए खतरनाक फ्लू स्ट्रेन H3N2 का बदला हुआ वर्जन सबक्लेड के का सामना कर रही है। वैज्ञानिकों और हेल्थ एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ गई है क्योंकि यह स्ट्रेन तेजी से फैल रहा है और मौजूदा फ्लू वैक्सीन इसे पूरी तरह रोक नहीं पा रही। पिछले सीजन में H3N2 ने हॉस्पिटल पर भारी दबाव डाला था, और अब इस म्यूटेटेड स्ट्रेन की तेजी को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोगों को जल्द वैक्सीन लगवाने और सतर्क रहने की चेतावनी दे रहे हैं।

क्यों बढ़ रही है चिंता?

H3N2 का यह नया सबक्लेड के स्ट्रेन पहले ही कई देशों में फैल चुका है। पिछले सीजन में सीडीसी ने H3N2 को हाई सीवेरिटी फ्लू घोषित किया था, जिसमें हॉस्पिटल में भरमार और मौतों की संख्या बढ़ गई थी। अब नया म्यूटेटेड स्ट्रेन सामने आने के बाद डर है कि हालात और गंभीर हो सकते हैं।

PunjabKesari

यें भी पढ़ें : सुबह के नाश्ते में भूलकर भी न खाएं ये चीजें, नहीं तो सेहत पर पड़ेगा बुरा असर

क्या है सबक्लेड के?

यह H3N2 फ्लू स्ट्रेन का नया म्यूटेटेड वर्जन है।
इसमें लगभग 7 प्रमुख म्यूटेशन हुए हैं, जो इसे इम्यून सिस्टम और मौजूदा वैक्सीन से बचने में मदद करते हैं।
अमेरिका के कई हिस्सों में यह तेजी से फैल रहा है।
वैक्सीन इसे पूरी तरह रोक नहीं पाएगी, लेकिन गंभीर बीमारियों में आंशिक सुरक्षा जरूर दे सकती है।

PunjabKesari

डॉक्टरों की सलाह

फ्लू वैक्सीन जल्दी लगवाएं, खासकर बुजुर्ग, बच्चे, पुरानी बीमारियों वाले लोग और हाई रिस्क ग्रुप में शामिल व्यक्ति।
बार-बार हाथ धोएं, भीड़ में मास्क पहनें और बीमारी होने पर घर पर रहें।
हाई रिस्क व्यक्तियों के लिए शुरुआती एंटीवायरल ट्रीटमेंट जरूरी है।
हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यह स्ट्रेन डोमिनेंट हो गया तो हॉस्पिटल में एक बार फिर भारी दबाव देखने को मिल सकता है।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it