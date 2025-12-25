ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन, अगले 24 घंटे घने कोहरे का अलर्ट जारी

नारी डेस्क: हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों और आसपास के निचले पहाड़ी जिलों में घने से बहुत घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी गया है। साथ ही देर रात सुबह के समय में कम द्दश्यता को लेकर चेतावनी जारी की गयी है। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र गुरुवार को यह चेतावनी जारी की। विभाग की ओर से यह परामर्श राज्य भर में चल रहे शुष्क मौसम और निचले इलाकों में न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे गिरावट के बीच आई है।



हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क

नवीनतम मौसम बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क रहा, राज्य में कहीं भी कोई खास बारिश या बफर्बारी नहीं हुई। मैदानी इलाकों और निचली पहाड़ियों में न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस गिर गया है, जबकि मध्य और ऊंचे पहाड़ी केंद्रों पर तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया।



यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह

लाहौल-स्पीति में कुकुमसेरी राज्य में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान शून्य से 6.3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि ऊना में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिलासपुर में बहुत घना कोहरा देखा गया, जहां द्दश्यता 30 मीटर तक दर्ज की गयी। सुंदरनगर में भी घना कोहरा छाया रहा और मंडी में हल्का कोहरा देखा गया। मौसम विभाग ने यात्रियों और मोटर चालकों को राजमार्गों और नदी घाटियों के पास विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।



