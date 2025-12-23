नए साल से पहले माता वैष्णो देवी यात्रा पर चौबीसों घंटे रहेगी निगरानी

नारी डेस्क: जम्मू-कश्मीर के रियासी में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते पर नए साल में तीर्थयात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी गई है, जिसमें ज़्यादा भीड़भाड़ वाले और संकरे रास्तों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि मंदिर के अंदर और आसपास एक मल्टी-टियर सुरक्षा घेरा भी बनाया गया है, जिसमें पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और श्राइन बोर्ड सुरक्षा के जवान शामिल हैं, जिन्हें क्विक रिस्पॉन्स टीमों (QRTs) का भी सहयोग मिल रहा है।



यात्रा प्रबंधन को लेकर हुई बैठक

अधिकारियों ने बताया कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सचिन कुमार वैश्य की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय बैठक हुई, जिसमें बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया और श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुचारू तीर्थयात्रा सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान, CEO ने संबंधित अधिकारियों को यात्रा प्रबंधन और सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने का निर्देश दिया, खासकर रास्ते और मंदिर में।



सख्त नियम पालन करने पर जोर

अधिकारियों के अनुसार, RFID-आधारित एक्सेस कंट्रोल के माध्यम से यात्रा के सख्त नियमन पर जोर दिया गया, यह सुनिश्चित किया गया कि केवल वैध RFID (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) कार्ड वाले तीर्थयात्रियों को ही आगे बढ़ने की अनुमति दी जाए। उन्होंने बताया कि वैश्य ने किसी भी चूक से बचने के लिए प्रमुख चौकियों पर अतिरिक्त हैंडहेल्ड RFID स्कैनर और पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती का भी निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि वास्तविक समय की निगरानी, ​​त्वरित प्रतिक्रिया और बेहतर स्थितिजन्य जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से अधिक भीड़भाड़ वाले स्थानों पर, चौबीसों घंटे संयुक्त निगरानी की जा रही है।



सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने पर जोर

अधिकारियों ने बताया कि अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के प्रतिनिधि को ट्रैक के साथ रणनीतिक बिंदुओं पर फायर टेंडर तैनात करने और सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के लिए मंदिर क्षेत्र का व्यापक अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने का काम सौंपा गया था।

अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा, संबंधित एजेंसियों को तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, रास्ते में निजी प्रतिष्ठानों और सेवा संचालकों में काम करने वाले व्यक्तियों का ठीक से वेरिफिकेशन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

अधिकारियों ने कहा कि वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियमन और समन्वित प्रवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि रियल-टाइम खतरे के आकलन के लिए उन्नत निगरानी उपकरणों की तैनाती पर भी जोर दिया गया। P