सुबह के नाश्ते में भूलकर भी न खाएं ये चीजें, नहीं तो सेहत पर पड़ेगा बुरा असर

  • Edited By Monika,
  • Updated: 21 Nov, 2025 03:40 PM
नारी डेस्क : सुबह का नाश्ता पूरे दिन की ऊर्जा, पाचन और मूड को संतुलित रखने में सबसे अहम माना जाता है। डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि सुबह हल्का, पौष्टिक और बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट लेना चाहिए ताकि शरीर पूरे दिन एक्टिव रहे। लेकिन अक्सर लोग जल्दी या स्वाद के चक्कर में ऐसी चीजें खा लेते हैं जो पाचन को खराब कर देती हैं और गैस, एसिडिटी, थकान जैसी समस्याएं बढ़ा देती हैं। ऐसे में सवाल उठता है सुबह के नाश्ते में आखिर क्या नहीं खाना चाहिए? आइए जानते हैं।

खाली पेट न खाएं तला-भुना खाना

सुबह समोसा, कचोरी, पकोड़े, पराठे या पनीर जैसी तली-भुनी चीजें खाने से पाचन तुरंत बिगड़ सकता है। ज्यादा तेल और मसाले पेट पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं, जिससे गैस, भारीपन और एसिडिटी जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इसलिए सुबह हल्का और सुपाच्य नाश्ता लेना बेहतर होता है। जैसे—दलिया, पोहा या इडली-सांभर।

खाली पेट न पिएं चाय या कॉफी

सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीने से कैफीन पेट में एसिडिटी बढ़ा देता है। इसका असर तुरंत जलन, गैस और डिहाइड्रेशन के रूप में महसूस हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि खाली पेट चाय या कॉफी न लें और पहले हल्का, सुपाच्य खाना खाकर ही कैफीन का सेवन करें।

जंक फूड से दूरी बनाएं

सुबह बर्गर, पिज्जा, नूडल्स या किसी भी तरह का प्रोसेस्ड फूड खाना दिन की शुरुआत बिगाड़ सकता है। इनमें फाइबर बहुत कम और नमक-तेल ज्यादा होता है, जिससे पाचन गड़बड़ा जाता है और मोटापा बढ़ने का खतरा भी बढ़ता है। बेहतर है कि नाश्ते में ब्राउन ब्रेड सैंडविच, बेसन चीला या कोई हल्का-फुल्का पौष्टिक विकल्प शामिल करें।

यें भी पढ़ेंं : बार-बार हिचकी आ रही है? इसे हल्के में न लें, हो सकती है गंभीर बीमारी

खट्टे फल खाली पेट न खाएं

संतरा, नींबू, अनानास और टमाटर जैसे साइट्रस फल खाली पेट एसिडिटी को बढ़ा सकते हैं। सुबह पाचन तंत्र काफी नाजुक होता है, इसलिए ऐसे फल सीने में जलन और पेट में ऐंठन जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इन्हें हमेशा नाश्ते के साथ या बाद में ही खाना बेहतर रहता है।

मीठा नाश्ता अवॉइड करें

खाली पेट केक, पेस्ट्री या मीठा सीरियल खाने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़कर तुरंत गिर जाता है। इससे थकान, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। साथ ही मीठा पाचन को भी बिगाड़ देता है।

ठंडा दही न खाएं

सुबह-सुबह ठंडा दही खाने से पाचन धीमा हो जाता है और गैस व एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है, खासकर उन लोगों में जिनका पाचन पहले से ही कमजोर होता है।

यें भी पढ़ें : ICMR Report: वायरल इंफेक्शन का तेजी से शिकार हो रहे लोग, डॉक्टरों ने बताए बचाव टिप्स

सुबह कोल्ड ड्रिंक और सोडा से बचें

सुबह खाली पेट कोल्ड ड्रिंक या सोडा पीने से इनमें मौजूद कार्बोनेटेड गैस पेट में जलन और एसिडिटी बढ़ा देती है। यह आंतों के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए सुबह इनसे पूरी तरह बचना चाहिए।

सुबह के नाश्ते में खानी चाहिए ये चीजें

सुबह का नाश्ता हल्का, पौष्टिक और आसानी से पचने वाला होना चाहिए, ताकि शरीर पूरे दिन एक्टिव और एनर्जेटिक बना रहे। यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें सुबह के नाश्ते में ज़रूर शामिल करना चाहिए।

दलिया या ओट्स : फाइबर से भरपूर होने के कारण यह पाचन सुधारता है और लंबे समय तक पेट भरा रखता है।
फायदे: वजन कंट्रोल, एनर्जी बूस्ट, शुगर लेवल स्थिर।

पोहा या उपमा: हल्का और आसानी से पचने वाला नाश्ता।
फायदे: कार्ब्स + प्रोटीन का अच्छा कॉम्बिनेशन।

इडली-सांभर: कम तेल वाला और पेट के लिए बेहद हल्का।
फायदे: हाई प्रोटीन, gut-friendly भोजन।

अंडा (उबला / ऑमलेट): सुबह प्रोटीन लेने का सबसे आसान तरीका।
फायदे: मसल्स मजबूत, लंबे समय तक एनर्जी।

फल (केला, सेब, पपीता): फाइबर और विटामिन से भरपूर।
फायदे: पाचन अच्छा, इम्यूनिटी मजबूत। (खट्टे फल खाली पेट न खाएं)

स्प्राउट्स सलाद: प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स से भरपूर।
फायदे: वजन घटाने और पाचन के लिए बेहतर।

भिगोए हुए बादाम/अखरोट: सुबह 5–6 बादाम या 2–3 अखरोट खाना दिमाग और पाचन के लिए अच्छा है।
फायदे: दिमाग तेज, कब्ज में राहत।

नारियल पानी या छाछ: सुबह पेट को हल्का और हाइड्रेट रखते हैं।
फायदे: एसिडिटी से राहत, पाचन बेहतर।

बेसन या मूंग दाल चीला: कम तेल में तैयार किया गया प्रोटीन से भरपूर हेल्दी विकल्प।
फायदे: वजन कंट्रोल, एनर्जी लेवल हाई।

सुबह का नाश्ता दिन की शुरुआत को तय करता है, इसलिए क्या खाया जा रहा है यह बेहद महत्वपूर्ण है। हल्का, पौष्टिक और बैलेंस्ड नाश्ता न केवल पाचन को बेहतर बनाता है, बल्कि पूरे दिन ऊर्जा, फोकस और मूड को भी सही रखता है। तला-भुना, जंक फूड, मीठा और खाली पेट चाय–कॉफी जैसे गलत विकल्प आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

Got it