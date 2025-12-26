गुजरात के कच्छ में सुबह- सुबह 4 बजे आया भूकंप,  झटकों से खुली लोगों की नींद

नारी डेस्क: राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, शुक्रवार सुबह लगभग 4:30 बजे गुजरात के कच्छ जिले में रिक्टर स्केल पर 4.4 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया, जिसका उपरिकेंद्र 23.65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70.23 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था।



X पर एक पोस्ट में, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) ने साझा किया- "M: 4.4 का भूकंप, तारीख: 26/12/2025 04:30:02 IST, अक्षांश: 23.65 N, देशांतर: 70.23 E, गहराई: 10 Km, स्थान: कच्छ, गुजरात।" इससे पहले, अप्रैल में राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार, गुजरात के कच्छ जिले में रिक्टर स्केल पर 4.3 तीव्रता का भूकंप आया था।



इस भूकंप के कारण अभी तक किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान या संपत्ति के क्षतिग्रस्त होने की सूचना नहीं मिली है। हालांकि, सुबह के वक्त आए इन झटकों के कारण लोग दहशत में आ बए और ढर के मारे अपने घरों से बाहर निकल गए।

