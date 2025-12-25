नॉनवेज छोड़ने से Body पर क्या असर पड़ता है? जैकलीन फर्नांडिस ने बताया वेजिटेरियन होने के फायदे

नारी डेस्क: बॉलीवुड की खूबसूरत और फिट एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है और अब पूरी तरह से वेजिटेरियन बन गई हैं। उनका कहना है कि इस बदलाव से उनके शरीर और स्वास्थ्य पर कई सकारात्मक असर देखने को मिले हैं। आइए जानते हैं वे क्या बदलाव अनुभव कर रही हैं और वे अपनी डाइट में प्रोटीन कैसे पूरा करती हैं।

त्वचा की समस्या में कमी

जैकलीन ने बताया कि नॉनवेज छोड़ने के बाद उनके चेहरे पर मुंहासे कम हो गए। पहले उन्हें एडल्ट एक्ने की समस्या रहती थी, लेकिन वेजिटेरियन होने के बाद त्वचा साफ और स्वस्थ दिखने लगी है। इससे उनकी सुंदरता और भी निखरी हुई महसूस होती है।

वजन पर सकारात्मक असर

एक्ट्रेस ने कहा कि नॉनवेज छोड़ने के बाद उनका वजन स्थिर रहने लगा। पहले बार-बार वजन ऊपर-नीचे होता रहता था, लेकिन शाकाहारी डाइट अपनाने के बाद उनका शरीर संतुलित और हेल्दी महसूस करने लगा।

पेट और पाचन में सुधार

जैकलीन ने यह भी बताया कि वेजिटेरियन बनने के बाद पेट फूला हुआ महसूस नहीं होता। पहले नॉनवेज खाने के बाद अक्सर ब्लोटिंग या भारीपन की समस्या रहती थी, लेकिन अब उन्हें हल्कापन और आराम महसूस होता है।

मानसिक रूप से हल्का महसूस होना

नॉनवेज छोड़ने के बाद जैकलीन ने अपने मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार महसूस किया। वे कहती हैं कि उनका दिमाग हल्का और शांत रहता है, जिससे मानसिक रूप से भी तरोताजा महसूस होता है।

प्रोटीन और पोषक तत्वों का ध्यान

जैकलीन फर्नांडिस ने सलाह दी कि वेजिटेरियन बनने पर शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलना जरूरी है। इसमें प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, कैल्शियम और जिंक शामिल हैं। यदि इन्हें पर्याप्त मात्रा में न लिया जाए तो शरीर में कमी हो सकती है। इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट या डायटीशियन की मदद से डाइट प्लान बनाना महत्वपूर्ण है।

जैकलीन फर्नांडिस के अनुभव से यह साफ है कि नॉनवेज छोड़कर वेजिटेरियन बनना न केवल शरीर को हल्का और फिट रखता है, बल्कि त्वचा, वजन, पाचन और मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर डालता है। सही और संतुलित शाकाहारी डाइट अपनाकर किसी भी व्यक्ति को इसके फायदे मिल सकते हैं।