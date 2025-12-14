17 DECWEDNESDAY2025 6:29:00 PM
सेहत के नाम पर रोज खा रहे हैं चिया सीड्स? फायदे नहीं, हो सकता है बड़ा नुकसान

नारी डेस्क:  आजकल फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के नाम पर चिया सीड्स तेजी से लोकप्रिय हो गए हैं। जिम जाने वाले लोग, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट इन्हें रोजाना डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं। स्मूदी, दही, ओट्स, प्रोटीन बार और मिठाइयों तक में चिया सीड्स का इस्तेमाल होने लगा है। हालांकि ये बीज सेहत के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन गलत तरीके से खाने पर यही फायदे नुकसान में बदल सकते हैं।

चिया सीड्स क्या होते हैं?

चिया सीड्स छोटे-छोटे काले रंग के बीज होते हैं, जो Salvia hispanica नाम के पौधे से मिलते हैं। इनका इस्तेमाल सदियों से मिडिल अमेरिका में होता आ रहा है। साल 2019 की एक स्टडी के अनुसार, एजटेक और माया सभ्यताओं में इन बीजों का उपयोग औषधीय और सौंदर्य से जुड़ी चीजों में किया जाता था।

ड्राईनेस और झुर्रियों का नैचुरल इलाज, स्किनकेयर का सीक्रेट हैं ये काले बीज

चिया सीड्स इतने लोकप्रिय क्यों हैं?

चिया सीड्स पोषण से भरपूर होते हैं। इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट, भरपूर फाइबर, अच्छी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और जरूरी मिनरल पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करते हैं, जिस वजह से इन्हें सुपरफूड भी कहा जाता है।

पोषण की ताकत (USDA के अनुसार)

USDA के मुताबिक, 2 टेबलस्पून यानी करीब 28 ग्राम चिया सीड्स में 138 कैलोरी होती हैं। इसमें लगभग 4.7 ग्राम प्रोटीन, 8.7 ग्राम फैट (जिसमें 5 ग्राम ओमेगा-3 फैटी एसिड), 12.3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 10.6 ग्राम फाइबर होता है। साथ ही कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और विटामिन B भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं।

सेहत को मिलने वाले फायदे

2023 में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार, चिया सीड्स दिल की सेहत सुधारने, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। इनमें मौजूद फाइबर टाइप-2 डायबिटीज के खतरे को कम करने और पेट से जुड़ी कई समस्याओं में राहत देने में सहायक माना जाता है।

PunjabKesari

गलत तरीके से खाने पर क्या खतरा है?

हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से प्रशिक्षित गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी के अनुसार, अगर चिया सीड्स को सूखा निगल लिया जाए और बाद में पानी पिया जाए, तो ये बीज गले या खाने की नली में फूल सकते हैं। इससे ये वहीं अटक जाते हैं और सांस लेने या निगलने में गंभीर परेशानी पैदा कर सकते हैं।

एक डरावना मामला

एक मामले में 39 साल के एक व्यक्ति ने एक चम्मच सूखे चिया सीड्स पानी के साथ निगल लिए थे। कुछ ही समय में बीज गले में फैल गए और सांस लेने का रास्ता ब्लॉक होने लगा। हालात इतने बिगड़ गए कि डॉक्टरों को एंडोस्कोपी की मदद से बीज निकालने पड़े। खासतौर पर जिन लोगों को पहले से निगलने या पेट से जुड़ी समस्या होती है, उनके लिए खतरा ज्यादा रहता है।

चिया सीड्स खाने का सही तरीका

डॉक्टरों का कहना है कि चिया सीड्स को कभी भी सूखा नहीं खाना चाहिए। इन्हें कम से कम 30 मिनट तक पानी में भिगोना जरूरी है ताकि ये पहले ही फूल जाएं। सबसे बेहतर तरीका है कि चिया सीड्स को रातभर पानी में भिगोकर रखा जाए और सुबह सेवन किया जाए।

ये छोटी और सस्ती सी चीज चर्बी को महीने में गलाकर कर देगी बाहर, दोबारा नहीं आएगी Belly Fat

कैसे करें डाइट में शामिल?

भिगोए हुए चिया सीड्स को दही, ओट्स, स्मूदी, फल शेक या सलाद में मिलाकर खाया जा सकता है। इससे इनके सभी फायदे सुरक्षित तरीके से मिलते हैं और किसी तरह के नुकसान का खतरा भी कम हो जाता है। चिया सीड्स सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हैं, लेकिन सही तरीका और सही मात्रा अपनाना बहुत जरूरी है। गलत तरीके से सेवन करने पर ये गंभीर समस्या पैदा कर सकते हैं। इसलिए फिट रहने के लिए चिया सीड्स जरूर खाएं, लेकिन समझदारी के साथ।  

