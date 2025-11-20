ICMR Report: वायरल इंफेक्शन का तेजी से शिकार हो रहे लोग, डॉक्टरों ने बताए बचाव टिप्स

नारी डेस्क : मौसम बदलते ही पूरे देश में वायरल संक्रमण तेजी से फैल रहा है। सिर्फ साधारण सर्दी-जुकाम ही नहीं, बल्कि डेंगू, चिकनगुनिया, डायरिया और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों के मामलों में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डॉक्टरों ने लोगों को अधिक सतर्क रहने की सलाह दी है।

ICMR (Indian Council of Medical Research) की चौंकाने वाली रिपोर्ट

ICMR की चौंकाने वाली रिपोर्ट बताती है कि देश में वायरल संक्रमण का खतरा सामान्य से काफी अधिक हो चुका है। नई स्टडी में खुलासा हुआ है कि भारत में हर 9 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी संक्रमण से प्रभावित पाया गया। जांचे गए 4.5 लाख सैंपलों में से 11.1% में वायरस या रोगजनक मिले, जो दर्शाता है कि संक्रमण का फैलाव तेजी से बढ़ रहा है और स्थिति गंभीर होती जा रही है।

किस तरह के वायरस सबसे ज्यादा मिले?

रिपोर्ट के अनुसार अलग-अलग बीमारियों में अलग वायरस सक्रिय पाए गए।

सांस से जुड़ी बीमारियां (ARI/SARI): इन्फ्लूएंजा A

तेज बुखार: डेंगू वायरस

पीलिया: हेपेटाइटिस A

डायरिया: नोरोवायरस

दिमागी बुखार (Encephalitis): HSV

इससे साफ है कि अलग-अलग मौसम और परिस्थितियों में कई वायरस एक साथ सक्रिय हैं।

किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा?

डॉक्टरों के मुताबिक, वायरल संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में देखा जा रहा है। इन समूहों में संक्रमण तेजी से गंभीर रूप ले लेता है, जिससे हालत बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है और कई बार जान भी जोखिम में पड़ जाती है। अस्पतालों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है।

वायरल फैलने की वजहें

भीड़भाड़: शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑफिस और मार्केट सब वायरस फैलाने में मदद करते हैं।

प्रदूषण: खराब हवा फेफड़ों और इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है।

मौसम का उतार-चढ़ाव: नमी मच्छरों और वायरस दोनों के लिए अनुकूल स्थिति बनाती है।

COVID-19 के बाद कमजोरी: कई लोगों की इम्यूनिटी कोविड के बाद पहले जैसी मजबूत नहीं रही।

गंदगी और दूषित पानी: हेपेटाइटिस, डायरिया और नोरोवायरस फैलने की बड़ी वजह।

डॉक्टरों ने बताए जरूरी बचाव

डॉक्टरों का कहना है कि वायरल संक्रमण से बचाव के लिए रोजमर्रा की आदतों में थोड़े बदलाव बेहद जरूरी हैं।

इसके लिए बार-बार हाथ धोना

भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना

साफ और फिल्टर किया हुआ पानी पीना

घर-आसपास पानी जमा न होने देना

घर को साफ सुथरा रखें।

मच्छरों से बचाव करना जरूरी है, बॉडी को कपड़े से पूरी तरह कवर रखें।

साथ ही पौष्टिक भोजन लेना व भरपूर पानी पीएं।

रोज 7–8 घंटे की नींद पूरी करना और फ्लू तथा हेपेटाइटिस के टीके समय पर लगवाना संक्रमण के खतरे को काफी हद तक कम कर सकता है।

