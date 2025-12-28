UYSF वर्ल्ड योगा कप 2025 में भारत की वान्या शर्मा 12 देशों को पछाड़कर बनीं ‘चैंपियंस ऑफ चैंपियन’

नारी डेस्क: भारत की नन्ही योग प्रतिभा वान्या शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन करते हुए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। 27 दिसंबर 2025 को गाज़ियाबाद स्थित दीन दयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित UYSF वर्ल्ड योगा कप 2025 में वान्या ने सब जूनियर बालिका वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए ‘चैंपियंस ऑफ चैंपियन’ का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया। इस असाधारण सफलता के साथ वान्या शर्मा ने न केवल अपने परिवार और विद्यालय, बल्कि पूरे देश को गर्व महसूस कराया है।

12 देशों के खिलाड़ियों को पछाड़कर हासिल की ओवरऑल चैंपियनशिप

इस भव्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत सहित 12 देशों यूनाइटेड किंगडम, चीन, मलेशिया, थाईलैंड, पुर्तगाल, श्रीलंका सहित अन्य देशों के सैकड़ों योग खिलाड़ियों ने भाग लिया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच वान्या ने अपनी उत्कृष्ट तकनीक, संतुलन, लचीलापन और आत्मविश्वास से निर्णायकों को प्रभावित करते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप पर कब्ज़ा जमाया।

विभिन्न योग स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन

एस. डी. पब्लिक स्कूल, पीतमपुरा की कक्षा 2 की छात्रा वान्या शर्मा ने प्रतियोगिता के कई वर्गों में बेहतरीन प्रदर्शन किया

पारंपरिक योगासन – प्रथम स्थान

आर्टिस्टिक पेयर योग – मिशा सैनी के साथ द्वितीय स्थान

ग्रुप योग इवेंट – द्वितीय स्थान

अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए वान्या को स्कूटी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जो इस प्रतियोगिता का एक विशेष आकर्षण रहा।

पिता और कोच हेमंत शर्मा का अहम योगदान

इतनी कम उम्र में यह अंतरराष्ट्रीय सफलता वान्या की असाधारण प्रतिभा, निरंतर अभ्यास और अनुशासन का प्रमाण है। उनकी इस उपलब्धि के पीछे उनके पिता एवं कोच, प्रसिद्ध योग गुरु हेमंत शर्मा का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके कुशल मार्गदर्शन, तकनीकी प्रशिक्षण और प्रेरणा ने वान्या को इस मुकाम तक पहुँचाने में निर्णायक भूमिका निभाई।

माटा स्पोर्ट्स का मिला निरंतर सहयोग

इसके साथ ही माटा स्पोर्ट्स द्वारा प्रदान किया गया निरंतर सहयोग, पेशेवर प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के अवसर भी इस ऐतिहासिक सफलता में बेहद सहायक सिद्ध हुए।

UYSF पदाधिकारियों ने दी बधाई

इस अवसर पर Universal Yoga Sports Federation (UYSF) के वर्ल्ड प्रेसिडेंट श्री सुरेश कुमार जी एवं UYSF इंडिया की प्रेसिडेंट श्रीमती ज्योति पाल जी ने वान्या शर्मा को उनकी शानदार जीत पर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में ‘चैंपियंस ऑफ चैंपियन’ का खिताब जीतना भारतीय योग प्रतिभा की शक्ति और उज्ज्वल भविष्य को दर्शाता है।

वान्या शर्मा की प्रतिक्रिया

अपनी जीत पर भावुक होते हुए वान्या शर्मा ने कहा, “मेरी इस सफलता में मेरे पापा और कोच योग गुरु हेमंत शर्मा तथा माटा स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा योगदान है। उनके मार्गदर्शन और विश्वास के बिना यह संभव नहीं था।”

प्रेरणा बनीं वान्या शर्मा

वान्या शर्मा की यह ऐतिहासिक जीत इस बात का सशक्त प्रमाण है कि भारतीय योग परंपरा आज भी वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत पहचान बनाए हुए है। इतनी कम उम्र में मिली यह अंतरराष्ट्रीय सफलता उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का उज्ज्वल स्रोत बनाती है।