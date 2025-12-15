क्या सच में अंडे खाने से कैंसर का खतरा बढ़ता है? डॉक्टर ने वायरल दावों की बताई सच्चाई

नारी डेस्क: आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बाजार में मिलने वाले अंडे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का कारण बन सकते हैं। इस खबर को पढ़कर कई लोग डर गए हैं, खासतौर पर वे लोग जो रोजाना अंडे खाते हैं। लेकिन क्या वाकई अंडे खाना इतना खतरनाक है? आइए डॉक्टर की राय से पूरी सच्चाई आसान शब्दों में समझते हैं।

क्या है वायरल दावा?

सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि बाजार में मिलने वाले कुछ ब्रांड के अंडों में खतरनाक केमिकल पाए गए हैं। दावा है कि ये केमिकल हमारे शरीर के DNA को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इससे कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। इस खबर ने लोगों के मन में अंडों को लेकर डर पैदा कर दिया है।

डॉक्टर ने क्या कहा?

सर्जन डॉ ने इन वायरल दावों पर अपनी राय रखी है। उन्होंने बताया कि एक रिपोर्ट में वाकई एक खास ब्रांड के अंडों के एक बैच में दो प्रतिबंधित केमिकल पाए गए थे। ये केमिकल हैं –

नाइट्रोइमिडाजोल (Nitroimidazoles)

डॉ. ने कहा कि पोल्ट्री फार्मिंग में इन केमिकल्स का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है। आमतौर पर इनका उपयोग मुर्गियों को बीमारियों से बचाने या अंडों का उत्पादन बढ़ाने के लिए गलत तरीके से किया जाता है।

क्यों खतरनाक हैं ये केमिकल?

डॉक्टर के अनुसार, ये केमिकल जीनोटॉक्सिक (Genotoxic) होते हैं। यानी इनमें शरीर के DNA को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। अगर DNA में बदलाव होता है, तो भविष्य में कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। रिपोर्ट में नाइट्रोफ्यूरान मेटाबोलाइट का स्तर 0.7 पाया गया, जबकि सुरक्षित स्तर 0.4 से कम या आदर्श रूप से शून्य होना चाहिए।

FSSAI के नियमों पर सवाल

कई देशों में इन केमिकल्स के लिए “जीरो टॉलरेंस” नीति है, जबकि भारत में सीमित मात्रा (1.0 तक) की अनुमति दी जाती है। यही वजह है कि ऐसे मामले सामने आ रहे हैं।

क्या सभी अंडे खतरनाक हैं?

डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सभी अंडे या सभी ब्रांड के अंडे कैंसर पैदा करते हैं। यह रिपोर्ट सिर्फ एक खास ब्रांड के एक बैच तक सीमित थी। इसलिए अंडों को पूरी तरह गलत ठहराना सही नहीं है।

सुरक्षित अंडे कैसे खरीदें?

अगर आप सेफ और हेल्दी अंडे खाना चाहते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें

हमेशा FSSAI लाइसेंस प्राप्त ब्रांड के अंडे ही खरीदें। पैकेट पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और लाइसेंस नंबर जरूर जांचें। बहुत सस्ते और खुले में बिकने वाले अंडों से बचें। डॉक्टर या डाइट के अनुसार हफ्ते में 3 से 7 अंडे खाना सुरक्षित माना जाता है। जरूरत से ज्यादा अंडे खाने से बचें।

अंडे एक पौष्टिक आहार हैं और सही मात्रा में, सही स्रोत से लिए जाएं तो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी खबर से डरने से पहले उसकी सच्चाई जानना जरूरी है। थोड़ी सावधानी और सही जानकारी से आप अपनी सेहत को सुरक्षित रख सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। यह किसी भी तरह से डॉक्टर की सलाह या इलाज का विकल्प नहीं है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या डाइट बदलाव से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें।