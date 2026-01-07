26 साल बाद एक्ट्रेस ने तलाक का बताया सच, Ex हसबैंड बारे में कहा शारीरिक चोट...

नारी डेस्क : ओटीटी क्वीन बन चुकीं शेफाली शाह अक्सर अपनी फिल्मों और वेब सीरीज के लिए चर्चा में रहती हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपनी पहली शादी और तलाक पर भी खुलकर बात की। शेफाली ने अपनी पहली शादी हर्ष छाया के साथ की थी, जो सिर्फ 6 साल में ही टूट गई थी। साल 2000 में उन्होंने दूसरी शादी विपुल शाह से की और अब दो बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं।

खुद को पहचानना सबसे जरूरी

शेफाली शाह ने बताया कि किसी ने उन्हें नहीं बताया कि वे खुद ही परफेक्ट हैं और इसके लिए पति, भाई, दोस्त या बहन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर रिश्ते अच्छे हों तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हैं, तो सामने वाले को आपके पार्टनर की वैल्यू का फर्क नहीं पड़ेगा। उनका मानना है कि जीवन में मुश्किलें खुद सिखाती हैं, और एक पल ऐसा आता है जब एहसास होता है कि अब और झेलना संभव नहीं।

दूसरी शादी से डर, लेकिन रिस्क लेना जरूरी

शेफाली ने बताया कि पहली शादी के अनुभव ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या वे कभी फिर प्यार करने का रिस्क लेंगी। उनका कहना था कि वे फिर भी रिस्क लेंगी, क्योंकि वे ऐसी स्थिति में नहीं रह सकतीं जो उन्हें खुशी या आत्म-सम्मान न दे। उन्होंने महसूस किया कि वे "पिज्जा नहीं हैं कि सबको संतुष्ट करें"।

इमोशनल अब्यूज पर खुलासा

पहली शादी में शेफाली शाह ने इमोशनल अब्यूज का अनुभव भी साझा किया। उन्होंने बताया कि अलग होने के बाद लोग अक्सर पूछते थे कि क्या उन्हें मारा गया था, लेकिन यह मानसिक और भावनात्मक चोट को नजरअंदाज करता है। उन्होंने कहा कि यह किसी इंसान को अंदर से तोड़ देता है, चाहे शारीरिक चोट न हो।

पहली शादी का अंत और एक्स हसबैंड का बयान

शेफाली शाह और हर्ष छाया ने 1994 में शादी की थी और 2000 में रिश्ता टूट गया। टीवी सीरियल ‘हसरतें’ में उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया था, लेकिन 6 साल का रिश्ता सफल नहीं रहा। हर्ष छाया ने 2024 में अपने पुराने रिश्ते पर बात करते हुए कहा कि शेफाली संग उनका चैप्टर बंद हो चुका है और उनकी आपस में कोई बातचीत नहीं होती। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें शेफाली से बात करने में कोई परेशानी नहीं है।

