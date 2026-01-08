08 JANTHURSDAY2026 4:00:08 PM
  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 08 Jan, 2026 02:07 PM
क्या कार्तिक आर्यन 18 साल की ब्रिटिश लड़की को डेट कर रहे हैं?  साथ में वायरल हुई तस्वीरें

नारी डेस्क: बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय कहे जाने वाले कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) हमेशा ही अपनी फिल्मों और पर्सनल लाइफ की वजह से खबरों में रहते हैं। हाल ही में उनकी फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा’ 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे लीड रोल में नजर आए। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर कार्तिक की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें वह एक विदेशी लड़की के साथ दिखे।

कैसे वायरल हुई तस्वीरें?

कार्तिक आर्यन ने हाल ही में इंस्टाग्राम स्टोरी पर गोवा में छुट्टियां बिताते हुए कुछ तस्वीरें शेयर की थीं। इन तस्वीरों में एक फोटो में वह लाउन्ज पर लेटे दिखाई दिए। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक विदेशी लड़की की भी कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिसमें वह भी लाउन्ज पर बैठी हुई थी। फैंस और रेडिट यूजर्स ने नोटिस किया कि दोनों के पास एक ही कलर की टॉवल थी, जिससे ये कयास लगाए गए कि कार्तिक और यह लड़की साथ में छुट्टियां मना रहे हैं।

कौन हैं वह लड़की?

सोशल मीडिया पर खोजबीन के बाद यह पता चला कि कार्तिक के साथ गोवा में छुट्टियां मनाने वाली लड़की का नाम करीना कुबिलिउते है। करीना ब्रिटेन के कार्लिस्ले कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं।

उम्र का अंतर और डेटिंग की खबर

करीना अभी सिर्फ 18 साल की हैं, जबकि कार्तिक इस समय 35 साल के हैं। यानी दोनों में उम्र का अंतर 17 साल का है। सोशल मीडिया पर दोनों एक-दूसरे को फॉलो कर रहे थे, लेकिन जैसे ही डेटिंग की खबरें आईं, कार्तिक ने करीना को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया। इस तरह से फैंस में चर्चा है कि कार्तिक आर्यन अपने से काफी छोटी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं।   

 

