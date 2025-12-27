फैशन लवर्स के लिए इंस्पिरेशन बने कंगना के विंटर साड़ी लुक

नारी डेस्क: संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर को शुरू हुआ, और इसके साथ ही बीजेपी सांसद कंगना रनौत की साड़ी की कहानी भी शुरू हो गई। एक्ट्रेस से नेता बनीं कंगना संसद में हमेशा ट्रेडिशनल कपड़े पहनने के लिए जानी जाती हैं। सर्दियों में भी इनका साड़ी प्यार खत्म नहीं हुआ उन्होंने इसे लंबे बेज ट्रेंच कोट के साथ लेयर किया। ट्रेडिशनल पहनावे को मॉडर्न टच के साथ कैरी करने का उनका अंदाज़ एक बार फिर फैशन लवर्स के लिए इंस्पिरेशन बन गया। चलिए जानते हैं कंगना की विंटर साड़ियों की खासियत



ऊनी और हैंडलूम साड़ियां

कंगना ने ठंड के मौसम के लिए ऊनी, हैंडलूम और कॉटन-सिल्क ब्लेंड साड़ियां चुनीं, जो न सिर्फ गर्म थीं बल्कि बेहद ग्रेसफुल भी लगीं।



सॉफ्ट और रॉयल कलर पैलेट

उनकी साड़ियों में नजर आए म्यूटेड बेज, ऑफ-व्हाइट, अर्थी टोन और गहरे गहरे बॉर्डर। ये रंग संसद जैसे गरिमामय स्थान के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगे।



विंटर-फ्रेंडली स्टाइलिंग

फुल स्लीव ब्लाउज़, हल्का शॉल या दुपट्टा, मिनिमल मेकअप और स्लीक हेयरस्टाइल इन एलिमेंट्स ने उनके लुक को क्लासी और प्रोफेशनल बनाए रखा।



सादगी में रॉयल एलिगेंस

कंगना ने भारी गहनों से दूरी रखते हुए छोटे स्टड ईयररिंग्स, सिंपल बिंदी जैसी एक्सेसरीज़ चुनीं, जिससे पूरा फोकस साड़ी पर रहा। उनका यह स्टाइलहैंडलूम और इंडियन टेक्सटाइल को प्रमोट करता नजर आया।



साड़ी के साथ हील वाले बूट्स

कंगना ने साड़ी के साथ जो हील वाले बूट्स पहने थे, वे अपने आप में तो अच्छे लग रहे थे लेकिन इस खास लुक के साथ और भी शानदार लगे। ऑफिस और फॉर्मल इवेंट्स के लिए यह इंस्पिरेशन है



साड़ी के साथ क्लासिक ओवरकोट

क्लासिक ओवरकोट कभी भी आउट ऑफ़ स्टाइल नहीं होते और इन्हें साड़ी के साथ पहनकर कंगना ने फैशन गोल सेट कर दिया। ये सर्दियों की ड्रेसिंग के लिए एक स्मार्ट और वर्सेटाइल इन्वेस्टमेंट होते हैं।

