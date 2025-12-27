1 जनवरी 2026 से बजट प्लानिंग जरूरी, इन बदलावों का सीधा असर पड़ेगा आपकी जेब पर

नारी डेस्क: नए साल 2026 के साथ सिर्फ कैलेंडर ही बदलने वाला नहीं है, बल्कि आपकी सैलरी, खर्च और बचत से जुड़े कई नियम भी बदलेंगे। इसलिए यह जानना जरूरी है कि 1 जनवरी 2026 से क्या-क्या बदलाव होंगे ताकि आप समय रहते अपनी प्लानिंग कर सकें।

8वां वेतन आयोग लागू

31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 1 जनवरी 2026 से देशभर में 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। इसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी में बदलाव हो सकता है। नए साल में सैलरी या पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

होम लोन और बैंकिंग में राहत

हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट 0.25% घटाई है। इसका असर आपके लोन और ईएमआई पर होगा। जनवरी 2026 में कई बैंक होम लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दरें कम कर सकते हैं, जिससे हर महीने आपकी ईएमआई कम हो सकती है।

क्रेडिट स्कोर अपडेटिंग आसान होगी

अब आपका क्रेडिट स्कोर हर 2 हफ्ते (14 दिन) में अपडेट होगा। RBI ने बैंकों और NBFCs को निर्देश दिया है कि वे महीने में कम से कम दो बार क्रेडिट जानकारी क्रेडिट ब्यूरो को भेजें। इससे आपको अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर तरीके से मॉनिटर करने में मदद मिलेगी।

एलपीजी और एयर फ्यूल की कीमतें

1 जनवरी 2026 से एलपीजी (रसोई गैस) और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की नई कीमतें लागू हो सकती हैं। इसके अलावा एटीएफ (एयर ट्रैवल फ्यूल) की कीमतों में बदलाव होने की संभावना है, जिससे हवाई टिकट महंगे या सस्ते हो सकते हैं।

PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य

अगर आपने PAN को आधार से लिंक नहीं किया, तो 1 जनवरी 2026 से बैंकिंग, सरकारी सेवाएं और कई ट्रांजैक्शन रुक सकते हैं। इस स्थिति में आपका PAN इनऑपरेटिव हो जाएगा।

राशन कार्ड की e-KYC अंतिम तारीख

31 दिसंबर 2025 राशन कार्ड की e-KYC करने की आखिरी तारीख है। अगर आपने यह काम समय पर नहीं किया, तो 1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड पर राशन नहीं मिलेगा।

किसान ID/ Farmer ID

यूपी समेत देश के कई राज्यों में किसान ID बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके जरिए किसान सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। बिना किसान ID के उनके अकाउंट में सरकारी पैसे नहीं आएंगे। 1 जनवरी 2026 से आपके सैलरी, लोन, राशन, गैस और सरकारी ट्रांजैक्शन सीधे प्रभावित होंगे। इसलिए नए साल की तैयारी अभी से करना जरूरी है।

