ठंड में गलने-सूजने लगती हैं हाथ-पैर की उंगलियां तो ये काम जरूर करें

नारी डेस्कः सर्दियों में कई लोगों को हाथ-पैर की उंगलियों में गलन, सूजन, लालिमा और तेज खुजली की समस्या होने लगती है। ठंडी हवा के सीधे संपर्क और शरीर के तापमान में अचानक बदलाव के कारण यह परेशानी बढ़ जाती है। खासकर सुबह-शाम ठंड अधिक होने पर उंगलियां सुन्न पड़ने लगती हैं और हल्का दर्द भी महसूस हो सकता है। समय पर देखभाल न की जाए तो यह समस्या घाव और जलन में भी बदल सकती है, इसलिए सही उपाय अपनाना बेहद जरूरी है।

सर्दी में हाथ-पैर की उंगलियां क्यों गलती और सूजती?

सर्दियों में हाथ-पैर की उंगलियों का गलना, सूजना या लाल होना आम समस्या है, जिसे मेडिकल भाषा में चिलब्लेन्स (Chilblains) कहा जाता है जिसे Pernio या Perniosis भी कहा जाता हैयह तब होता है जब शरीर ठंडी हवा के संपर्क में आता है और फिर अचानक गर्म वातावरण में जाता है। इससे रक्त धमनियों में असामान्य प्रतिक्रिया होती है और उंगलियों में सूजन, खुजली, दर्द और लालिमा दिखाई देती है।

गलन और सूजन के प्रमुख कारण

ठंड में ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाना

अत्यधिक ठंडी हवा या ठंडे पानी के संपर्क में रहना

चिलब्लेन (Chilblains) की समस्या

विटामिन B12 या आयरन की कमी

लंबे समय तक हाथ-पैर गीले रहना

कमजोर इम्यूनिटी या हार्मोनल असंतुलन



इसके सामान्य लक्षण

उंगलियों में सूजन और लालिमा

जलन, खुजली या हल्का दर्द

उंगलियों का सुन्न पड़ना या गलना

त्वचा का फटना या नीला-बैंगनी रंग होना

गंभीर मामलों में छाले या घाव बनना

समय पर देखभाल न करने पर यह समस्या बढ़ सकती है, इसलिए शुरुआती लक्षण दिखते ही सावधानी जरूरी है।

सर्दी में सूजन और गलन से बचाव कैसे होगा?

1. हाथ-पैर को गर्म रखें

बाहर निकलते समय दस्ताने और मोज़े जरूर पहनें।

रात को सोने से पहले गर्म पानी में हाथ-पैर भिगोएं और हल्का तिल का तेल (Sesame Oil) लगाकर मालिश करें।

यह ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और त्वचा को नमी भी देता है।

2. सही आहार लें

सर्दियों में मैग्नीशियम और जिंक युक्त आहार लें।

कद्दू के बीज, काजू, काला चना और बादाम खाना फायदेमंद है।

ये रक्त परिसंचरण और शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करते हैं।

3. फिजिकल एक्सरसाइज

नियमित व्यायाम और हल्की सैर से हाथ-पैर की रक्त धमनियों में रक्त का प्रवाह बढ़ता है।

इससे उंगलियों का लाल होना और सूजन कम होती है।

4. अन्य सावधानियां

लंबे समय तक ठंडे पानी या ठंडी हवा में हाथ-पैर न रखें।

अगर उंगलियों में घाव, फफोले या लगातार दर्द हो रहा हो तो डॉक्टर से सलाह लें।

नोट: चिलब्लेन्स समय पर ध्यान न दिया जाए तो त्वचा पर निशान या दर्द बढ़ सकता है इसलिए सर्दियों में हाथ-पैर की देखभाल बहुत जरूरी है।

उंगलियों की सूजन और लालिमा से तुरंत राहत के घरेलू उपाय

गुनगुने पानी में सेंक: दिन में 1-2 बार हाथ-पैर गुनगुने पानी में डुबोकर रखें।

सरसों या तिल के तेल की मालिश: सोने से पहले हल्की मालिश रक्त संचार बेहतर करती है।

एलोवेरा जेल: सूजन और जलन कम करने में असरदार है।

लहसुन का इस्तेमाल: लहसुन रक्त प्रवाह बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए सर्दी के मौसम में लहसुन का सेवन ज्यादा करें। आप लहसुन का तेल भी मालिश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन डॉक्टरी सलाह जरूर लें।

हाथ-पैर ढककर रखें: मोज़े और दस्ताने पहनना बेहद जरूरी।

इन आसान उपायों से सर्दियों में उंगलियों की परेशानी से काफी हद तक राहत मिल सकती है।