सुनीता आहूजा ने माना गोविंदा का चल रहा है अफेयर, बाेली- 2025 रहा सबसे बुरा साल

नारी डेस्क: एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने उनके अफेयर की अफवाहों पर खुलकर बात की है, लेकिन साफ ​​किया है कि यह किसी यंग मराठी एक्टर के साथ नहीं है जैसा कि अफवाह थी। ETimes से बात करते हुए सुनीता ने कहा कि वह औरत "उनसे प्यार नहीं करती, बल्कि सिर्फ उनके पैसे चाहती है।" उन्होंने यह भी कहा कि "किसी को भी अपनी ज़िंदगी में चौथी औरत रखने का हक नहीं है।"



सुनीता ने कहा कि 2025 उनके लिए अच्छा साल नहीं रहा है क्योंकि गोविंदा का किसी दूसरी औरत से जुड़ा विवाद है। सुनीता ने कहा- "मैं 2025 को अपने लिए बहुत बुरा साल मानती हूं क्योंकि मैं गोविंदा के विवाद के बारे में सुन रही हूं कि उनका किसी लड़की के साथ अफेयर है, लेकिन मुझे पता है कि वह एक्ट्रेस नहीं है क्योंकि एक्ट्रेस ऐसे बुरे काम नहीं करतीं। वह उनसे प्यार नहीं करती; उसे सिर्फ उनके पैसे चाहिए।"



सुनीता ने आगे कहा- "मैं 2026 में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि गोविंदा इन सभी विवादों को खत्म कर दें और मैं 2026 में एक खुशहाल परिवार चाहती हूं। मुझे उम्मीद है कि यह बहुत जल्द होगा। मुझे उम्मीद है कि गोविंदा को एहसास होगा कि उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ें तीन औरतें हैं। उनकी मां उनकी पत्नी और उनकी बेटी। किसी को भी अपनी ज़िंदगी में चौथी औरत रखने का हक़ नहीं है। यह दुनिया के हर आदमी के लिए है, जिसमें गोविंदा भी शामिल हैं। मैं चाहती हूं कि ची ची अपने सभी चमचों को छोड़कर अपने काम पर ध्यान दे क्योंकि वे भी पैसे के लिए उसके साथ हैं।"



इस साल की शुरुआत में सुनीता और गोविंदा के बीच तलाक की अफवाहें थीं। गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन के दौरान मीडिया से बात करते हुए सुनीता ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था- "आज मीडिया के मुंह पर थप्पड़ नहीं पड़ा है क्या? हमको साथ में देखकर। इतना क्लोज... अगर कुछ होता तो इतने करीबी होते? हमारी दूरी होती। कोई हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। चाहे ऊपर से कोई भी आ जाए... मेरा गोविंदा सिर्फ मेरा ही है और किसी का नहीं है।"

