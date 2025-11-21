02 DECTUESDAY2025 8:41:54 PM
ठंड से बचना है और स्टाइल भी दिखाना है, भारत की 4 सबसे गर्म शॉल जो देगी परफेक्ट लुक

  21 Nov, 2025
ठंड से बचना है और स्टाइल भी दिखाना है, भारत की 4 सबसे गर्म शॉल जो देगी परफेक्ट लुक

नारी डेस्क : सर्दियों का मौसम आते ही शॉल हर वार्डरोब का अहम हिस्सा बन जाता है। यह सिर्फ ठंड से बचाने का काम नहीं करती, बल्कि आपके लुक को भी स्टाइलिश बनाती है। मार्केट में कई तरह की शॉल मिलती हैं—पैटर्न, रंग और डिजाइन के हिसाब से लेकिन अगर आप हल्की और गर्म दोनों चाहिए, तो सही शॉल चुनना बेहद जरूरी है। भारत में कुछ ऐसी शॉल हैं जो मुलायम, हल्की होने के बावजूद बेहद गर्म होती हैं और सर्दियों में आपका स्टाइल और कम्फर्ट दोनों बनाए रखती हैं। आइए जानते हैं चार ऐसी शॉल के बारे में जिन्हें इस सर्दी जरूर ट्राई करें।

याक वूल शॉल (Yak Wool Shawl)

याक वूल शॉल, पश्मीना की तरह ही बहुत गर्म होती है। इसे माइनस तापमान वाले क्षेत्रों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। याक वूल पूरी तरह से इको-फ्रेंडली होती है और टिकाऊ भी। ये शॉल मोटी होती हैं और पहनने पर ऐसा फील होता है जैसे आपने वार्म जैकेट कैरी की हो। इसमें लोकल पैटर्न, ट्राइबल डिजाइन और बोल्ड टेक्सचर भी मिल जाते हैं।

PunjabKesari

कुल्लू शॉल (Kullu Shawl)

हिमाचल की प्रसिद्ध कुल्लू शॉल अपने शानदार पैटर्न और सॉफ्ट टेक्सचर के लिए जानी जाती है। यह हल्की होने के बावजूद आपको पर्याप्त गर्माहट देती है। इसकी खासियत यह है कि यह काफी बजट फ्रेंडली होती है, इसलिए हर कोई इसे आसानी से अपने वार्डरोब में शामिल कर सकता है। यह डेली वियर के लिए भी परफेक्ट है।

PunjabKesari

अंगोरा शॉल (Angora Shawl)

अंगोरा शॉल भी बेहद सॉफ्ट और गर्म होती है। इसे खरगोश के नरम ऊन से बनाया जाता है और हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में इसका उत्पादन होता है। पहनने में यह हल्की रहती है लेकिन पर्याप्त गर्माहट देती है। यह शॉल रिच और एलिगेंट लुक देती है और आपको फैशन और आराम दोनों अनुभव कराती है।

PunjabKesari

मेरिनो वूल शॉल (Merino Wool Shawl)

मेरिनो वूल शॉल हल्की, सांस लेने वाली और एंटी-स्वेट होती है। यह बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस रखती है और घर, ऑफिस या किसी फंक्शन में भी स्टाइल के साथ पहन सकती हैं। इसे मार्केट में कई कलर और डिजाइन में पाया जा सकता है। हल्की होने के बावजूद यह अच्छी गर्माहट देती है और सर्दियों के लिए परफेक्ट है।

अगर आप इस सर्दी में स्टाइल के साथ गर्माहट भी चाहते हैं, तो इन चार शॉल—याक वूल, कुल्लू, अंगोरा और मेरिनो वूल—को अपने वार्डरोब में जरूर शामिल करें। यह न सिर्फ ठंड से बचाएंगी बल्कि आपके लुक को भी शानदार बनाएंगी।
 

