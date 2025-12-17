17 DECWEDNESDAY2025 6:26:26 PM
ओरल कैंसर के 4 साइलेंट लक्षणों को कभी न करें Ignore, दिखते ही भागें डॉक्टर के पास

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 17 Dec, 2025 11:44 AM
ओरल कैंसर के 4 साइलेंट लक्षणों को कभी न करें Ignore, दिखते ही भागें डॉक्टर के पास

 नारी डेस्क: आज के समय में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जो चिंता की बात है। कैंसर एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है, इसलिए इसके लक्षणों की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (  Ministry of Health & Family Welfare) ने ओरल कैंसर के कुछ ऐसे लक्षण बताए हैं, जो शुरुआत में आम लगते हैं लेकिन समय के साथ खतरनाक साबित हो सकते हैं। मंत्रालय का कहना है कि अगर ये लक्षण दिखाई दें तो उन्हें नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि समय पर पहचान होने से इलाज संभव है।

क्या मुंह के छाले बन सकते हैं कैंसर का कारण?

कैंसर से जुड़ी चौंकाने वाली सच्चाई

दुनियाभर में लोग कैंसर के नाम से डरते हैं, और इसकी वजह भी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक साल 2020 में करीब 1 करोड़ लोगों की मौत कैंसर की वजह से हुई।

WHO के अनुसार कैंसर होने के प्रमुख कारणों में शामिल हैं

तंबाकू का सेवन

शराब पीना

मोटापा (BMI ज्यादा होना)

शारीरिक गतिविधि की कमी

फल और सब्जियों का कम सेवन

वायु प्रदूषण भी कुछ हद तक जोखिम बढ़ाता है

सबसे आम 6 प्रकार के कैंसर

WHO के आंकड़ों के अनुसार, दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कैंसर ये हैं-

ब्रेस्ट कैंसर

फेफड़ों का कैंसर

कोलन और रेक्टम कैंसर

प्रोस्टेट कैंसर

स्किन कैंसर

पेट का कैंसर

ओरल कैंसर भी उतना ही खतरनाक

भले ही ओरल कैंसर के मामले ऊपर बताए गए कैंसर से कम हों, लेकिन यह भी बेहद गंभीर बीमारी है। इसका सबसे बड़ा कारण तंबाकू का सेवन माना जाता है। ओरल कैंसर में मुंह के अंदर होने वाले अलग-अलग प्रकार के कैंसर शामिल होते हैं, जैसे जीभ, गाल, मसूड़े और होंठ का कैंसर।

कैसे पहचानें कि मुंह में हो चुकी है कैंसर की शुरुआत ? ये लक्षण दिखते ही तुरंत भागे डॉक्टर के पास

दिखते ही डॉक्टर को दिखाएं

MOHFW  (Ministry of Health & Family Welfare) ने चेतावनी दी है कि ओरल कैंसर के लक्षण अक्सर सामान्य लगते हैं, इसलिए लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये लक्षण धीरे-धीरे गंभीर रूप ले सकते हैं। अगर ये लक्षण 3 हफ्तों से ज्यादा समय तक बने रहें, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

ओरल कैंसर के 4 साइलेंट लक्षण

पहले 2 लक्षण: खाना निगलने में दर्द या परेशानी -अगर खाने या पानी पीने में लगातार दर्द हो रहा है तो यह संकेत हो सकता है।मुंह के अंदर सूजन - मुंह के किसी भी हिस्से में सूजन अगर 3 हफ्ते से ज्यादा समय तक बनी रहे तो सावधान हो जाएं।

अगले 2 लक्षण: स्वाद में बदलाव – अगर खाने का स्वाद अचानक बदल जाए और सामान्य न लगे, तो इसे हल्के में न लें। अचानक वजन कम होना – बिना किसी वजह के तेजी से वजन घटना भी ओरल कैंसर का संकेत हो सकता है।

सावधानी ही बचाव है

MOHFW  (Ministry of Health & Family Welfare) का कहना है कि इन लक्षणों को पहचानकर समय रहते इलाज शुरू किया जाए तो जान बचाई जा सकती है। तंबाकू और शराब से दूरी बनाकर, संतुलित आहार और स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। किसी भी लक्षण या समस्या के लिए डॉक्टर से सलाह जरूर लें।  

