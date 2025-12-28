29 DECMONDAY2025 1:14:59 PM
Nari

जरूरी नहीं Heart Attack आने पर सीने में दर्द हो! ये 5 लक्षण भी दिल के दौरे की निशानी

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 28 Dec, 2025 11:19 AM
जरूरी नहीं Heart Attack आने पर सीने में दर्द हो! ये 5 लक्षण भी दिल के दौरे की निशानी

नारी डेस्क:  दिल का दौरा (हार्ट अटैक) एक गंभीर स्थिति है, जो कभी-कभी अचानक भी आ सकता है। लेकिन अक्सर इसके संकेत कई दिन पहले ही शरीर पर नजर आने लगते हैं। इन संकेतों को पहचानना बेहद जरूरी है ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और गंभीर नुकसान से बचा जा सके।

सीने में तेज या दबाव जैसा दर्द

हार्ट अटैक का सबसे आम लक्षण सीने में दर्द या दबाव महसूस होना है। यह दर्द अक्सर बाएं हाथ, कंधे या गर्दन तक फैल सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि कुछ लोगों में सीने में दर्द नहीं भी हो सकता, फिर भी दिल का दौरा पड़ सकता है।

ये लक्षण दिखें तो सतर्क हो जाएं हो सकता है Heart Attack का खतरा

सांस लेने में कठिनाई

हार्ट अटैक के दौरान कई लोग सांस लेने में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसा तब होता है जब दिल की मसल्स तक खून और ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती। अगर अचानक सांस फूलना, भारीपन या असामान्य थकान महसूस हो, तो इसे हल्के में न लें।

हाथ, पीठ, गर्दन या जबड़े में दर्द

दिल के पास मौजूद नसों और मांसपेशियों की वजह से दर्द केवल सीने तक सीमित नहीं रहता। कभी-कभी बाएं हाथ, पीठ, गर्दन, जबड़े या पेट में भी दर्द महसूस हो सकता है।

 पसीना, मतली या चक्कर

हार्ट अटैक के दौरान शरीर में स्ट्रेस हार्मोन की वृद्धि होने से अत्यधिक पसीना आ सकता है। साथ ही मतली, उल्टी या चक्कर भी महसूस हो सकते हैं। यह लक्षण खासतौर पर महिलाओं में अक्सर देखे जाते हैं। अगर व्यक्ति अचानक बेहद थका हुआ महसूस करता है, शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है या चलने-फिरने में परेशानी होती है, तो यह भी हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है।

हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स

गलत लाइफस्टाइल: बाहर का अधिक खाना, फैटी फूड, जंक फूड। हाई कोलेस्ट्रॉल और मोटापा। ब्लड प्रेशर की समस्या। परिवार में हार्ट अटैक का इतिहास। बढ़ती उम्र और शारीरिक निष्क्रियता। हार्ट अटैक से बचने के उपाय एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं: रोजाना वॉक, योगा और एक्सरसाइज करें। धूम्रपान और तंबाकू से बचें। हार्ट-हेल्दी डाइट लें फल, सब्जियां, लो फैट डेयरी, मीट और पूरे अनाज शामिल करें। सोडियम और शुगर की मात्रा कम करें। एल्कोहल का सेवन सीमित करें।

PunjabKesari

हार्ट अटैक अक्सर अचानक आता है, लेकिन इसके संकेत पहले ही शरीर पर दिखने लगते हैं। इन्हें पहचानकर आप समय रहते डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और अपनी जान को सुरक्षित रख सकते हैं।  

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it