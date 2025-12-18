20 DECSATURDAY2025 10:14:57 PM
Nari

KGF के को-डायरेक्टर के 4 साल के बेटे का निधन, इस तरह से गई मासूम की जान

  • Edited By Monika,
  • Updated: 18 Dec, 2025 03:27 PM
KGF के को-डायरेक्टर के 4 साल के बेटे का निधन, इस तरह से गई मासूम की जान

नारी डेस्क : साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। सुपरहिट फिल्मों ‘KGF’, ‘KGF चैप्टर 2’ और ‘सलार’ के को-डायरेक्टर कीर्तन नादगौड़ा के चार साल के बेटे का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि यह हादसा लिफ्ट में फंसने की वजह से हुआ, जिसमें मासूम की जान चली गई। इस दुखद घटना के बाद कीर्तन नादगौड़ा के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं, पूरी साउथ इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।

कैसे हुआ दर्दनाक हादसा?

रिपोर्ट के अनुसार, कीर्तन नादगौड़ा का बेटा सोनार्श गलती से अपने माता-पिता के बिना ही लिफ्ट में चला गया। इसी दौरान वह लिफ्ट में फंस गया और नीचे गिर पड़ा। हादसे में बच्चे को गंभीर चोटें आईं। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थीं कि मासूम की जान नहीं बचाई जा सकी।

PunjabKesari

पवन कल्याण समेत कई सितारों ने जताया शोक

इस दुखद खबर की पुष्टि खुद कीर्तन नादगौड़ा ने की है। उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। घटना के सामने आते ही साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों और फिल्ममेकर्स ने शोक व्यक्त किया। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण ने भी अपने एक्स (Twitter) अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर इस हादसे पर गहरा दुख जताया और कीर्तन नादगौड़ा व उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट कीं।

यें भी पढ़ें : बार-बार होंठों पर पपड़ी जमना कहीं इस बीमारी का संकेत तो नहीं? शुरुआती लक्षणों को पहचानें

इन फिल्मों में कर चुके हैं काम

कीर्तन नादगौड़ा साउथ इंडस्ट्री के जाने-माने को-डायरेक्टर हैं। उन्होंने ‘KGF’, ‘KGF चैप्टर 2’ और प्रभास स्टारर ‘सलार’ जैसी बड़ी और सफल फिल्मों में को-डायरेक्टर के तौर पर काम किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह जल्द ही बतौर डायरेक्टर एक बड़ी साउथ फिल्म पर काम शुरू करने वाले थे, जिसे प्रशांत नील प्रोड्यूस करने वाले थे, हालांकि फिलहाल फिल्म के नाम का खुलासा नहीं किया गया है।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it