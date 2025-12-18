KGF के को-डायरेक्टर के 4 साल के बेटे का निधन, इस तरह से गई मासूम की जान

नारी डेस्क : साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। सुपरहिट फिल्मों ‘KGF’, ‘KGF चैप्टर 2’ और ‘सलार’ के को-डायरेक्टर कीर्तन नादगौड़ा के चार साल के बेटे का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि यह हादसा लिफ्ट में फंसने की वजह से हुआ, जिसमें मासूम की जान चली गई। इस दुखद घटना के बाद कीर्तन नादगौड़ा के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं, पूरी साउथ इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।

कैसे हुआ दर्दनाक हादसा?

रिपोर्ट के अनुसार, कीर्तन नादगौड़ा का बेटा सोनार्श गलती से अपने माता-पिता के बिना ही लिफ्ट में चला गया। इसी दौरान वह लिफ्ट में फंस गया और नीचे गिर पड़ा। हादसे में बच्चे को गंभीर चोटें आईं। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थीं कि मासूम की जान नहीं बचाई जा सकी।

पवन कल्याण समेत कई सितारों ने जताया शोक

इस दुखद खबर की पुष्टि खुद कीर्तन नादगौड़ा ने की है। उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। घटना के सामने आते ही साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों और फिल्ममेकर्स ने शोक व्यक्त किया। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण ने भी अपने एक्स (Twitter) अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर इस हादसे पर गहरा दुख जताया और कीर्तन नादगौड़ा व उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट कीं।

इन फिल्मों में कर चुके हैं काम

कीर्तन नादगौड़ा साउथ इंडस्ट्री के जाने-माने को-डायरेक्टर हैं। उन्होंने ‘KGF’, ‘KGF चैप्टर 2’ और प्रभास स्टारर ‘सलार’ जैसी बड़ी और सफल फिल्मों में को-डायरेक्टर के तौर पर काम किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह जल्द ही बतौर डायरेक्टर एक बड़ी साउथ फिल्म पर काम शुरू करने वाले थे, जिसे प्रशांत नील प्रोड्यूस करने वाले थे, हालांकि फिलहाल फिल्म के नाम का खुलासा नहीं किया गया है।

