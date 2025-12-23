25 DECTHURSDAY2025 12:07:29 PM
ये है मोहब्बतें' की छोटी ‘रूही’ बड़ी डीवा बन गई, क्रिसमस लुक में दिखाया ग्लैमरस जलवा

ये है मोहब्बतें' की छोटी ‘रूही’ बड़ी डीवा बन गई, क्रिसमस लुक में दिखाया ग्लैमरस जलवा

 नारी डेस्क: टीवी शो 'ये है मोहब्बतें' में छोटी 'रूही' का किरदार निभाने वाली रुहानिका धवन अब 18 साल की हो चुकी हैं और स्टाइल के मामले में भी सबको पीछे छोड़ रही हैं। हाल ही में उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेशन में अपने फैशन लुक से सभी की नजरें खींच ली।

रुहानिका का स्टाइलिश अवतार

रुहानिका ने ब्लैक और रेड कलर की छोटी स्कर्ट और टॉप पहनकर क्रिसमस पार्टी में ग्लैमर का जलवा बिखेरा। उनके लुक में लंबी बूट्स, ब्लैक स्टॉकिंग्स और बैक-टू-बैक पोज़ ने उनकी स्टाइल को और निखारा। सरल ब्लैक टॉप को उन्होंने हाई-वेस्ट मिनी स्कर्ट के साथ मैच किया, जिसमें डायमंड पैटर्न था और यह उनके लुक को ट्रेंडी बना रहा था।

एक्सेसरीज और बैग

रुहानिका ने गोल्डन टोन के ईयररिंग्स और वाइट ब्रेसलेट के साथ अपने लुक को परफेक्ट बनाया। उनके बैग का ब्रांड Louis Vuitton था, जिसमें मोनोग्राम प्रिंट था, जिससे लुक में लग्जरी टच आया।

रेड बॉडी हग ड्रेस में भी दिखा ग्लैमर

स्कर्ट वाले लुक के बाद रुहानिका ने रेड बॉडी हग ड्रेस में भी स्टाइलिश अंदाज दिखाया। डीप स्क्वायर नेकलाइन और स्ट्रैप स्लीव्स उनके लुक को स्टनिंग बना रहे थे। हाथ में पहनी हार्ट शेप वाली रिंग उनके लुक को कंप्लीट कर रही थी। छोटी 'रूही' अब 18 साल की ग्लैमरस डीवा बन चुकी हैं। उनका फैशन सेंस और स्टाइल स्टेटमेंट सभी को आकर्षित कर रहा है। चाहे क्रिसमस पार्टी हो या कोई अन्य इवेंट, रुहानिका हमेशा अपने लुक और पोज़ से सभी का ध्यान खींचने में कामयाब रहती हैं।

 
 

 
 

