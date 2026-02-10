जेल में बंद राजपाल यादव का सहारा बने गरीबों के मसीहा सोनू सूद, किया बड़ा ऐलान

नारी डेस्क: राजपाल यादव को एक टैलेंटेड एक्टर बताते हुए एक्टर सोनू सूद ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने X टाइमलाइन पर लिखा- "राजपाल यादव एक टैलेंटेड एक्टर हैं जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री को सालों तक यादगार काम दिया है। कभी-कभी ज़िंदगी गलत हो जाती है, टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि इसलिए कि टाइमिंग बेरहम हो सकती है।" उन्होंने अनाउंस किया कि राजपाल यादव अब उनकी फिल्म का हिस्सा होंगे।



सोनू सूद ने अपने पोस्ट में लिखा- "वह मेरी फिल्म का हिस्सा होंगे और मेरा मानना ​​है कि यह हम सभी के लिए...प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, साथियों के एक साथ खड़े होने का पल है। एक छोटा सा साइनिंग अमाउंट, जिसे भविष्य के काम के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है, वह चैरिटी नहीं बल्कि इज्ज़त है। जब हमारा कोई अपना मुश्किल दौर से गुज़र रहा हो तो इंडस्ट्री को उसे याद दिलाना चाहिए कि वह अकेला नहीं है। इस तरह हम दिखाते हैं कि हम सिर्फ़ एक इंडस्ट्री से कहीं ज़्यादा हैं।" जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि एक्टर राजपाल यादव ने कई चेक बाउंस मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था।



राजपाल यादव, जिन्होंने 2010 में अपनी फिल्म 'अता पता लापता' बनाने के लिए लोन लिया था, लोन चुका नहीं पाए। 2018 में, एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक्टर और उनकी पत्नी को छह महीने की जेल की सज़ा सुनाई थी। 2019 में, एक सेशन कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा। जब एक्टर और उनकी पत्नी ने 2024 में राहत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, तो कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक्टर और उनकी पत्नी आदतन अपराधी नहीं थे, सज़ा को कुछ समय के लिए रोक दिया। इसने उन्हें फिर से बसने के लिए समय दिया। हालाकि, एक्टर कर्ज़ नहीं चुका पाए, हाल ही में उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया।