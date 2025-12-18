20 DECSATURDAY2025 10:09:04 PM
10 साल बाद बदल गई सलमान की 'मुन्नी', हर्षाली मल्होत्रा बनी स्टाइल आइकन

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 18 Dec, 2025 12:41 PM
10 साल बाद बदल गई सलमान की 'मुन्नी', हर्षाली मल्होत्रा बनी स्टाइल आइकन

 नारी डेस्क:  फिल्म ‘बजरंगी भाईजान’ में सलमान खान की प्यारी 'मुन्नी' को आप याद ही होंगे। इस किरदार को छोटे समय की हर्षाली मल्होत्रा ने निभाया था। 10 साल बाद हर्षाली अब बिल्कुल बदल चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नई तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें उनका स्टाइल और ग्लैमर देख फैंस उनकी तारीफ करने लगे।

हर्षाली का नया अंदाज

हर्षाली अब 17 साल की हो चुकी हैं और फिल्म 'अखंडा 2' में नजर आने वाली हैं। सोशल मीडिया पर वह बैक टू बैक तस्वीरें शेयर कर रही हैं। कभी सूट में ब्यूटी दिखाती हैं, तो कभी लहंगे या गाउन में स्टाइल। इस बार हर्षाली ने गाउन पहनकर इतनी एलिगेंट और स्टनिंग तस्वीरें दी कि लोग उन्हें 'जन्नत की परी' और 'अप्सरा' कहने लगे।

PunjabKesari

लाइम येलो ड्रेस में ग्लोइंग दिखी ‘मुन्नी’

हर्षाली ने लाइम येलो शेड वाली ड्रेस पहनी। यह रंग उनके चेहरे को ब्राइट और निखरा हुआ दिखा रहा है। डिजाइन की बात करें तो यह वन-शोल्डर ड्रेस थी, जो लुक को मॉर्डन और ट्रेंडी टच देती है। ड्रेस पर पिंक फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी ने कंट्रास्ट जोड़कर लुक को और भी खास बना दिया।

PunjabKesari

प्लीट्स और स्कर्ट डिजाइन: ड्रेस की स्कर्ट पर फाइन प्लीट्स और सॉफ्ट फैब्रिक के नीचे कैन-कैन लगाने से लुक में ग्रेस और वॉल्यूम आ गया। हल्की डिटेलिंग और सुंदर कलर की वजह से हर्षाली का लुक बिल्कुल फ्रेश और रॉयल नजर आया।

जूलरी में भी दिखा स्टाइल: हर्षाली ने अपने लुक को गोल्डन हूप्स इयररिंग्स और ब्रेसलेट के साथ पूरा किया। गले में कोई जूलरी नहीं पहनने से लुक हैवी नहीं हुआ। यह जूलरी लाइट ड्रेसेस, गाउन या कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी परफेक्ट लगता है।

फैंस की प्रतिक्रियाएं :  हर्षाली की तस्वीरों पर लोग खूब प्यार बरसा रहे हैं। कुछ यूजर्स ने लिखा “जन्नत में रहने वाली परी हो तुम, मेरी जान जिंदगी हो तुम।” “आप खूबसूरती की परिभाषा हो।” कई लोग मजे लेते हुए कह रहे हैं कि अब 'मुन्नी' जवां हो गई है। वन-शोल्डर ड्रेस किस बॉडी टाइप पर अच्छी लगती है पियर बॉडी शेप वालों पर यह ड्रेस अच्छी लगती है क्योंकि यह लुक को ऊपर से नीचे की ओर ध्यान खींचती है और हिप्स को बैलेंस्ड बनाती है। यह नेकलाइन को हाइलाइट करती है और कर्वी इल्यूजन क्रिएट करती है। ट्रेंड में होने के कारण आप इसे पहनकर एलिगेंट और मॉर्डन दोनों लुक पा सकती हैं।

PunjabKesari

हर्षाली मल्होत्रा ने छोटे से रोल में दिल जीतने के बाद अब अपने स्टाइल और ग्लैमर से फैंस का दिल जीत लिया है। 10 साल बाद उनकी तस्वीरें दिखाती हैं कि छोटी 'मुन्नी' अब स्टाइल आइकन बन चुकी हैं।  

