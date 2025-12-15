पंजाब के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान, जानें कब से कब तक है छुट्टियां...

नारी डेस्क : पंजाब में पड़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य के सभी सरकारी, निजी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और निजी स्कूल 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। स्कूल 1 जनवरी से दोबारा खुलेंगे।

राज्य के कई जिलों में इन दिनों भीषण ठंड और घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई है। ऐसे हालात में बच्चों को सुबह-सुबह स्कूल पहुंचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसे देखते हुए अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन की ओर से लगातार छुट्टियों या स्कूल समय में बदलाव की मांग की जा रही थी।

सरकार ने बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि आदेश का सख्ती से पालन किया जाए। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और कोहरा और बढ़ सकता है, ऐसे में सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है।