बिना शादी के 2 बच्चों के पिता बने ये Actor, अब गर्लफ्रेंड संग की सगाई

नारी डेस्क : रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म ‘धुरंधर’ की जबरदस्त सफलता के बीच अभिनेता अर्जुन रामपाल निजी जिंदगी को लेकर भी सुर्खियों में आ गए हैं। एक्टर ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमिट्रिएड्स से सगाई कर ली है। खास बात यह है कि दोनों पिछले 6 सालों से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और दो बेटों के माता-पिता भी हैं, लेकिन अब तक उन्होंने शादी नहीं की है।

‘धुरंधर’ की सफलता के बीच आई खुशखबरी

अर्जुन रामपाल इन दिनों फिल्म ‘धुरंधर’ की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। जहां फिल्म में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की जमकर तारीफ हो रही है, वहीं अर्जुन रामपाल की एक्टिंग को भी दर्शकों और क्रिटिक्स से खूब सराहना मिल रही है। इसी बीच एक्टर ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ऐसा खुलासा किया, जिसने फैंस को चौंका दिया।

पॉडकास्ट में किया सगाई का खुलासा

अर्जुन रामपाल और गैब्रिएला हाल ही में रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में नजर आए थे। बातचीत के दौरान दोनों ने अपनी लव स्टोरी और रिश्ते को लेकर खुलकर बात की। गैब्रिएला ने बताया कि अब तक उनकी शादी नहीं हुई है, जिस पर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा “हम आपके शो पर ये रिवील कर रहे हैं कि हमने सगाई कर ली है।” इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाएं तेज हो गईं।

“मैं इनके पीछे गया क्योंकि ये हॉट हैं”

पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान गैब्रिएला ने कहा कि उन्होंने अर्जुन को उनके लुक्स के कारण अप्रोच नहीं किया था। इस पर अर्जुन ने मजाकिया अंदाज में कहा,

“नहीं, मैं तो इनके पीछे इसलिए गया क्योंकि ये हॉट हैं।” हालांकि बाद में उन्होंने यह भी जोड़ा कि वक्त के साथ उन्हें समझ आया कि हॉटनेस से कहीं ज्यादा गहराई और समझ रिश्ते को मजबूत बनाती है।

पैरेंटहुड ने बदली प्यार की परिभाषा

गैब्रिएला ने बताया कि पैरेंट बनने के बाद प्यार को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया। उन्होंने कहा कि रिश्तों में प्यार अक्सर शर्तों के साथ आता है, लेकिन बच्चे के आने के बाद ऐसा नहीं होता। बच्चे को आप बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं, और यही सोच उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव लेकर आई। हालांकि अर्जुन रामपाल और गैब्रिएला ने सगाई कंफर्म कर दी है, लेकिन शादी को लेकर अभी कोई ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि यह कपल आखिर कब सात फेरे लेगा।