  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 05 Jan, 2026 12:06 PM
फिल्म जगत में शोक की लहर: इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता का निधन, इस गंभीर बीमारी से हुई मौत

नारी डेस्क:   मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता और प्रोडक्शन कंट्रोलर कन्नन पट्टाम्बी का रविवार, 4 जनवरी की देर रात 11:41 बजे पालक्काड के न्यांगत्तिरी स्थित अपने घर में निधन हो गया। तीन दशकों से अधिक समय तक सिनेमा में योगदान देने वाले कन्नन के जाने से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।

अंतिम संस्कार की जानकारी

कन्नन के बड़े भाई और अभिनेता-डायरेक्टर मेज़र रवि ने सोशल मीडिया पर उनके निधन की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि अंतिम संस्कार सोमवार को शाम 4 बजे उनके घर के परिसर में न्यांगत्तिरी, पट्टाम्बी में आयोजित किया जाएगा। मेज़र रवि ने भावुक शब्दों में अपने छोटे भाई के काम और उनके योगदान को याद किया।

अभिनेता और प्रोडक्शन कंट्रोलर दोनों की भूमिका

कन्नन पट्टाम्बी ने हमेशा अपने काम में पेशेवर और विनम्र रहने का परिचय दिया। उन्होंने सिनेमा में प्रोडक्शन कंट्रोलर के रूप में कई बड़े प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके अलावा, उन्होंने लगभग 23 मलयालम फिल्मों में अभिनय किया। उनकी प्रमुख फिल्मों में शामिल हैं: पुलिमुरुगन, ओडियन, 12th मैन, पट्टाम्बी अनंतभद्रम, वेट्टम और कीर्तिचक्र। इनमें से पुलिमुरुगन को मलयालम सिनेमा की एक ब्लॉकबस्टर और लैंडमार्क फिल्म माना गया।

मोहनलाल और अन्य दिग्गज कलाकारों के साथ काम

कन्नन ने कई दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया और मोहनलाल के साथ भी स्क्रीन साझा की। भले ही उन्हें अक्सर लीड रोल में नहीं देखा गया, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस की हमेशा सराहना हुई। उनकी अन्य फिल्मों में शामिल हैं: पुनरधिवासम, क्रेज़ी गोपालन, कंधार, तंत्र, मिशन 90 डेज़, कुरुक्षेत्र और किलिचुंडन माम्बाझम।

प्रोडक्शन में योगदान

कन्नन पट्टाम्बी ने अपने करियर में प्रोडक्शन विभाग में भी काफी सम्मान हासिल किया। उन्होंने मेज़र रवि, शाजी कैलास, वी. के. प्रकाश, संतोष सिवन, के. जे. बोस और अनिल मेडायिल जैसे फिल्ममेकरों के साथ काम किया और हमेशा भरोसेमंद टीम मेंबर के रूप में जाने गए। आखिरी फिल्म कन्नन की आखिरी फिल्म “रचेल” जल्द ही रिलीज होने वाली है। उनके निधन के बाद, फिल्म इंडस्ट्री के साथी कलाकार और तकनीशियन सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और भावुक संदेश साझा कर रहे हैं। कन्नन पट्टाम्बी का योगदान मलयालम सिनेमा में हमेशा याद रखा जाएगा। उनके जाने से इंडस्ट्री ने एक प्रतिभाशाली अभिनेता और भरोसेमंद पेशेवर को खो दिया है।  

