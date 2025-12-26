दुख भरी खबर, जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक्टर ने छोड़ी दुनिया

नारी डेस्क: मोहम्मद बाकरी एक जाने-माने फ़िलिस्तीनी एक्टर और डायरेक्टर जो "होमलैंड" और ऑस्कर-नॉमिनेटेड 1984 के ड्रामा 'बियॉन्ड द वॉल्स' में अपने काम के लिए जाने जाते थे, का 24 दिसंबर को इज़राइल में निधन हो गया। वह 72 साल के थे। बाकरी दिल की समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्हें Amazon Prime Video के बाइबिल ड्रामा 'हाउस ऑफ़ डेविड एंड द वंडर प्रोजेक्ट' के सीज़न 2 में देखा गया था, जिसमें उन्होंने एदोम के राजा का रोल किया था।



अपने पूरे करियर में, उन्हें फ़िलिस्तीनी-इज़राइली लड़ाई की मुश्किलों, ज़ुल्म के विषयों और आज़ादी के संघर्षों को दिखाने के लिए जाना जाता था। 'होमलैंड' में उन्होंने अफ़गानिस्तान के काल्पनिक वाइस प्रेसिडेंट का रोल किया, यह किरदार क्लेयर डेन्स की CIA एजेंट कैरी मैथिसन को अपने अचानक लिए गए फ़ैसलों से परेशान रखने के लिए जाना जाता है। बकरी का जन्म उत्तरी इज़राइल में हुआ था। CNN ने बताया- "बकरी का अंतिम संस्कार उसी दिन उनके जन्मस्थान अल-बिनेह में किया गया था।"



आउटलेट के अनुसार, उन्हें 'बियॉन्ड द वॉल्स' से पहचान मिली, जो एक ज़बरदस्त जेल ड्रामा थी और जिसे बेस्ट फ़ॉरेन लैंग्वेज फ़िल्म के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन मिला था। एक डायरेक्टर के तौर पर, बकरी 2003 की डॉक्यूमेंट्री "जेनिन, जेनिन" के लिए जाने जाते थे, जिसमें लड़ाई के समय और इज़राइल डिफ़ेंस फ़ोर्स के हिंसक हमलों के दौरान फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों की कहानियों को दिखाया गया था। इस फ़िल्म को इज़राइल में बैन कर दिया गया था। CNN के मुताबिक, उन्होंने बैन के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन 2022 में इज़राइल के हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।



बाकरी ने 2005 की डॉक्यूमेंट्री फिल्म "सिंस यू'व बीन गॉन" भी डायरेक्ट की, जो अरब लेखक और पॉलिटिशियन एमिल हबीबी की ज़िंदगी और काम के बारे में है। बाकरी का टेलीविज़न और फिल्मी करियर दशकों तक चला, जिसमें HBO की द नाइट ऑफ़, FX की टाइरेंट, पीकॉक की दोज़ अबाउट टू डाई, ऑल दैट'स लेफ्ट ऑफ़ यू (2025), द काइरो कॉन्सपिरेसी (2022), द स्ट्रेंजर (2021), वाजिब (2017), और द फ्लावर्स ऑफ़ किरकुक (2010) जैसे मशहूर क्रेडिट शामिल हैं। वैरायटी के मुताबिक, उनकी ऑन-स्क्रीन मौजूदगी और ज़बरदस्त डिलीवरी ने अरब और इंटरनेशनल सिनेमा दोनों पर गहरी छाप छोड़ी।