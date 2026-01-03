03 JANSATURDAY2026 3:50:49 PM
Nari

‘घर कब आओगे’ गाने के लॉन्च पर भावुक हुए सनी देओल, पिता धर्मेंद्र को याद कर छलके आंसू

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 03 Jan, 2026 09:55 AM
‘घर कब आओगे’ गाने के लॉन्च पर भावुक हुए सनी देओल, पिता धर्मेंद्र को याद कर छलके आंसू

नारी डेस्क:  सनी देओल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘बॉर्डर 2’ को लेकर काफी चर्चा में हैं। हाल ही में फिल्म का नया गाना ‘घर कब आओगे’ रिलीज किया गया, जिसके लॉन्च इवेंट में सनी देओल बेहद भावुक नजर आए। इस मौके पर उन्होंने न सिर्फ फिल्म से जुड़ी यादें साझा कीं, बल्कि अपने पिता और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को याद करते हुए अपनी भावनाएं भी जाहिर कीं।

पिता की फिल्म ‘हकीकत’ से मिली थी प्रेरणा

गाने के लॉन्च इवेंट में सनी देओल ने बताया कि उन्हें फिल्म ‘बॉर्डर’ करने की प्रेरणा अपने पिता धर्मेंद्र की फिल्म ‘हकीकत’ से मिली थी। सनी देओल ने कहा, “जब से मैंने ‘बॉर्डर’ की है, तब से मैं आप सभी के परिवार का हिस्सा बन गया हूं। ‘बॉर्डर’ करने से पहले मैंने पापा की फिल्म ‘हकीकत’ देखी थी। वह फिल्म मुझे बहुत पसंद आई थी। मैं तब बहुत छोटा था, लेकिन जब बड़ा हुआ तो मैंने तय किया कि मैं भी पापा जैसी देशभक्ति से जुड़ी फिल्म करूंगा।”

जेपी दत्ता के साथ बनाई थी खास योजना

सनी देओल ने आगे बताया कि इसके बाद उन्होंने निर्देशक जेपी दत्ता से बात की और देशभक्ति के विषय पर फिल्म बनाने की योजना बनाई। उन्होंने कहा, “जेपी दत्ता साहब और मैंने मिलकर तय किया कि हम इसी तरह के विषय पर फिल्म बनाएंगे। यह विषय इतना भावुक और प्यारा है कि आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। जब से मैं एक्टर बना, तभी से मैं इस तरह की फिल्म करना चाहता था।”

मंच पर भावुक हो गए सनी देओल

बात करते-करते सनी देओल काफी इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि यह फिल्म उनके दिल के बहुत करीब है और वह आगे ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि उनकी भावनाएं उन पर हावी हो गई हैं। मंच पर उनकी आंखों में आंसू साफ नजर आए।

‘हकीकत’ और ‘बॉर्डर 2’ से जुड़ी अहम जानकारी

धर्मेंद्र की फिल्म ‘हकीकत’ साल 1964 में रिलीज हुई थी, जो भारत-चीन युद्ध पर आधारित थी और दर्शकों को काफी पसंद आई थी।
वहीं ‘बॉर्डर 2’ की बात करें तो यह फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

फिल्म का नया गाना ‘घर कब आओगे’ हाल ही में रिलीज हुआ है और इसे दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है।   

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it