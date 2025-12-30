31 DECWEDNESDAY2025 3:18:03 AM
Nari

पाकिस्तानी एक्टर पर आया शहनाज गिल का दिल, बोली- मैं पूरी तरह डूब गई हूं

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 30 Dec, 2025 05:41 PM
पाकिस्तानी एक्टर पर आया शहनाज गिल का दिल, बोली- मैं पूरी तरह डूब गई हूं

नारी डेस्क:  लगता है कि शहनाज गिल को लेटेस्ट ट्रेंडिंग पाकिस्तानी ड्रामा 'मेरी ज़िंदगी है तू' के बारे में बात करने से कोई नहीं रोक सकता। हज़ारों ड्रामा लवर्स की तरह शहनाज़ भी बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर स्टारर इस ड्रामा को लगातार देख रही हैं और खुलकर अपनी दीवानगी शेयर कर रही हैं।   हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में, शहनाज गिल ने माना कि वह शो की कहानी में पूरी तरह से डूबी हुई हैं।

PunjabKesari
मेरी ज़िंदगी है तू में बिलाल अब्बास खान काम्यार के रोल में और हानिया आमिर डॉ. आयरा के रोल में हैं। ड्रामा के बारे में बात करते हुए, शहनाज़ ने कहा- "मैं एक ड्रामा से इतनी जुड़ गई हूं कि मैं बता भी नहीं सकती। कहानी में लड़के के साथ सबसे बुरी चीज़ें होती रहती हैं। वह एक लड़की से बहुत प्यार करता है और इतनी सारी मुश्किलों के बाद आखिरकार उसे पा लेता है। लेकिन अब एक दूसरी लड़की जो उससे प्यार करती है, उसे एक पार्टी में बुलाती है और उसे शराब पिला देती है। अगर अब वह उसे खो देता है, तो मैं उसे टूटते हुए नहीं देख पाऊंगी। अगला एपिसोड देखने से पहले मुझे खुद को इमोशनली अलग करना होगा।"

PunjabKesari
उनकी बातों से पता चल रहा है कि वह पाकिस्तानी एक्टर को कितना पसंद करती हैं। कहानी के अलावा, शहनाज़ को इस ड्रामा का OST 'मेरी ज़िंदगी है तू' भी बहुत पसंद है और हाल ही में उन्हें एक और वीडियो में इस गाने पर नाचते हुए देखा गया, जिसने ऑनलाइन फैंस का ध्यान खींचा। अब तक इस ड्रामा के 16 एपिसोड टेलीकास्ट हो चुके हैं, और दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि एपिसोड 17 और 18 में क्या होगा।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it