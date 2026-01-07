07 JANWEDNESDAY2026 4:30:16 PM
Nari

बच्चों की मौज! पंजाब में बढ़ी छुट्टियां, 13 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 07 Jan, 2026 02:28 PM
बच्चों की मौज! पंजाब में बढ़ी छुट्टियां, 13 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल

नारी डेस्क: पंजाब में भीषण ठंड और धुंध की वजह से सरकार ने एक बार फिर स्कूलों की छुट्टियां 13 जनवरी तक बढ़ा दी हैं। अब राज्य के सभी स्कूल 14 जनवरी से खुलेंगे।  सर्दी के कारण पंजाब सरकार ने 24 से 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए थे। इसके बाद सात जनवरी तक छुट्टियां बढ़ाई गईं। 
 

यह भी पढ़ें: इस पिता को सलाम! बेटी को पढ़ाने के लिए सुबह बेचते हैं डोसा , दोपहर को करते हैं नौकरी
 

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बुधवार को कहा- ' राज्य में लगातार बढ़ती ठंड और कोहरे को देखते हुए और बच्चों तथा स्टाफ के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार, राज्य के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों में 13 जनवरी तक छुट्टियों बढ़ाने की घोषणा की जा रही है। '      
 

यह भी पढ़ें: Nestle के बेबी फॉर्मूला प्रोडक्ट्स में जहरीले पदार्थ! कंपनी ने वापस मंगवाए प्रोडक्ट्स 
 

 पंजाब में इस समय 19 हजार से अधिक सरकारी स्कूल है। इनमें करीब 35 लाख छात्र पढ़ाई का रहे हैं। मौसम विभाग पहले ही साफ कर चुका है कि सात जनवरी के बाद ठंड बढ़ सकती है। ऐसे में शिक्षा विभाग किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता है।  लगातार बढ़ रही सर्दी के कारण सरकार ने फिर 13 जनवरी तक छुट्टियों को बढ़ा दिया है।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it