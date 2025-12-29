अगले साल छुट्टियां ही छुट्टियां, पहले महीने ही एक साथ मिलेगा लॉन्ग वीकेंड का मौका

नारी डेस्क: नया साल लगभग आ ही गया है, इसलिए यह अपनी छुट्टियों और हॉलिडे की प्लानिंग पहले से शुरू करने का सही समय है। 2026 में कई अच्छी जगह पर पब्लिक हॉलिडे मनाने का शानदार मौका मिल रहा है। इसलिए स्मार्ट प्लानिंग से आप कुछ दिनों की छुट्टी को लंबी, आरामदायक छुट्टियों में बदल सकते हैं। अपनी छुट्टियों की बेहतर प्लानिंग में आपकी मदद करने के लिए यहां 2026 में लंबे वीकेंड की पूरी लिस्ट दी गई है।



जनवरी में लंबे वीकेंड

1 जनवरी को गुरुवार है नया साल है। 2 जनवरी को शुक्रवार है इसलिए छुट्टी ले सकते हैं। 3 जनवरी को शनिवार है और 4 जनवरी को वैसे ही रविवार है। महीने के आखिर में बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस एक साथ पड़ रहे हैं। 23 जनवरी को शुक्रवार को वसंत पंचमी है। 24 जनवरी को शनिवार है और 25 जनवरी को रविवार है। इसके साथ 26 जनवरी को साेमवार को गणतंत्र दिवस है। यानी आपको 4 दिन का लंबा वीकेंड मिल रहा है।



फरवरी में लंबे वीकेंड

जनवरी ही नहीं फरवरी में भी छुट्टियों की बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। 15 फरवरी को रविवार को महाशिवरात्रि है। हफ़्ते के बीच में छुट्टी है। 28 फरवरी को शनिवार है जो वीकेंड मार्च में होली की छुट्टी से जुड़ जाएगा। क्योंकि 1 मार्च को रविवार है। 2 मार्च, सोमवार को छुट्टी ले सकते हैं 3 मार्च को मंगलवार को होली है। 20 मार्च, शुक्रवार को ईद-उल-फितर है। 21 मार्च को शनिवार है और 22 मार्च को रविवार है। 26 मार्च का गुरुवार को राम नवमी है। 27 मार्च को शुक्रवार छुट्टी लें। 28 मार्च को शनिवार है और 29 मार्च को रविवार है। 30 मार्च, सोमवार को छुट्टी लें। 31 मार्च को मंगलवार को महावीर जयंती की छुट्टी है।