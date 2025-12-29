30 DECTUESDAY2025 10:10:41 AM
Nari

New Year 2026 : आने वालें साल में इन 3 राशियों की बदल जाएगी किस्मत

  • Edited By Monika,
  • Updated: 29 Dec, 2025 03:36 PM
New Year 2026 : आने वालें साल में इन 3 राशियों की बदल जाएगी किस्मत

नारी डेस्क : साल 2026 में शनि के उदय के साथ बनने वाला धन राजयोग वृषभ, मिथुन और मकर राशि के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस समय सही मेहनत और फैसले आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं।

शनि का प्रभाव और धन राजयोग

ज्योतिष में शनि ग्रह को कर्म, अनुशासन और धैर्य का कारक माना जाता है। शनि का प्रभाव धीरे-धीरे दिखता है, लेकिन जब फल मिलता है, तो वह लंबे समय तक जीवन को स्थिर और मजबूत बनाता है। साल 2026 में शनि 13 मार्च को अस्त होंगे और लगभग 40 दिनों के बाद 22 अप्रैल 2026 को दोबारा उदित होंगे। शनि के उदय के साथ उनका प्रभाव तेजी से दिखेगा। इस दौरान किए गए प्रयास भविष्य में अच्छे नतीजे देंगे। धन राजयोग का मतलब केवल अचानक पैसा मिलना नहीं है, बल्कि यह योग सही मौके, सही फैसले और सही दिशा देता है। इसका असर इन राशियों पर विशेष रूप से सकारात्मक रहेगा।

PunjabKesari

वृषभ राशि: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी

वृषभ राशि के जातकों के लिए 2026 कई अच्छे अवसर लेकर आएगा। इस समय आपकी मेहनत रंग लाएगी। करियर में नई संभावनाएं और व्यापार में मुनाफे के नए रास्ते खुल सकते हैं। आय के एक से अधिक स्रोत बन सकते हैं, जिससे पैसों की चिंता कम होगी। समाज में आपकी पहचान मजबूत होगी और लोग आपके विचारों को महत्व देंगे। निवेश के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। कुल मिलाकर यह दौर स्थिरता और सुख लेकर आएगा।

PunjabKesari

मिथुन राशि: करियर में बड़ा बदलाव

मिथुन राशि वालों के लिए शनि का धन राजयोग करियर और व्यवसाय में लाभदायक रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे मौके मिल सकते हैं। वर्तमान नौकरी में पदोन्नति या वेतन वृद्धि के संकेत हैं। व्यापारियों के लिए समय विस्तार और नए ग्राहक जोड़ने का है। भाग्य का साथ मिलने से कामकाज में रुकावटें कम होंगी और जीवन अधिक संतुलित महसूस होगा।

PunjabKesari

मकर राशि: शनि की विशेष कृपा

मकर राशि के जातकों के लिए यह धन राजयोग खास महत्व रखता है क्योंकि शनि स्वयं मकर राशि के स्वामी हैं। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। घर, वाहन या संपत्ति में निवेश का समय अनुकूल रहेगा। नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए भी यह दौर शुभ है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, काम में स्थिरता आएगी और समाज में सम्मान बढ़ेगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

यें भी पढ़ें : रोज जीभ साफ करना बन सकता है जानलेवा खतरा, Expert की राय

शनि उदय के समय क्या रखें ध्यान

ईमानदारी और धैर्य से काम करें।
जल्दबाजी से बचें।
नियमों का पालन करें और अपने काम पर पूरा ध्यान दें।
ऐसा करने से शनि का शुभ प्रभाव लंबे समय तक बना रहेगा और जीवन में स्थिरता, सफलता और आर्थिक लाभ सुनिश्चित होगा।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it